Vyše 800 psov. Polícia vykonala najväčší zásah proti nelegálnemu množeniu psov

Upozornila, že polícia v tomto prípade uskutočnila doposiaľ najväčší zásah proti nelegálnemu množeniu psov v histórii SR. „Obvinení držali psov rôznych plemien vrátane šteniat v stiesnených priestoroch bez výbehu, sociálneho kontaktu a primeranej starostlivosti, pričom viaceré sa nachádzali v zlom zdravotnom stave,“ priblížila Vilhanová.
Z nelegálneho chovu v rodinnom dome bolo podľa jej slov priamo na mieste zhabaných 305 psov. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody až na päť rokov.