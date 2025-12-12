Pravda Správy Domáce Vyše 800 psov. Polícia vykonala najväčší zásah proti nelegálnemu množeniu psov

Enviropolícia obvinila 46-ročného muža a právnickú osobu z prečinu týrania zvierat. Podľa zistení polície mali obvinení dlhodobo chovať spolu 837 psov v registrovaných aj neregistrovaných zariadeniach v nevyhovujúcich podmienkach, pričom určené mali byť na vývoz do zahraničia, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

Polícia vykonala doteraz najväčší zásah proti nelegálnemu množeniu psov.
Upozornila, že polícia v tomto prípade uskutočnila doposiaľ najväčší zásah proti nelegálnemu množeniu psov v histórii SR. „Obvinení držali psov rôznych plemien vrátane šteniat v stiesnených priestoroch bez výbehu, sociálneho kontaktu a primeranej starostlivosti, pričom viaceré sa nachádzali v zlom zdravotnom stave,“ priblížila Vilhanová.

Z nelegálneho chovu v rodinnom dome bolo podľa jej slov priamo na mieste zhabaných 305 psov. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody až na päť rokov.

