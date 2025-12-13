Zrážky vlakov, poškodené trate aj rozpadajúce sa stanice. Odvolaný riaditeľ železníc Helexa: Aj jeden incident je priveľa

Najvážnejším problémom tak zostáva nevyhovujúci stav súprav aj tratí, a dekády trvajúce podfinancovanie štátneho dopravcu. To sa týka staníc, koľají, aj samotného vozového parku. Odborníci, vrátane odvolaného Helexu varujú, že kým sa železnice nezmodernizujú, nehôd sa nezbavíme.
Ako vnímate svoju zodpovednosť za stav bezpečnosti v ZSSK v kontexte posledných vlakových nehôd? Spravili by ste spätne niečo inak?
Každá nehoda je mimoriadne vážna udalosť a ja ju vždy beriem osobne. Je mi veľmi ľúto každého zranenia, dotýka sa to cestujúcich aj našich kolegov. Slovenská železnica je v medzinárodnom porovnaní jednou z najbezpečnejších foriem dopravy, no aj jeden incident je priveľa.
Vyšetrovania potvrdili, že na strane ZSSK boli dodržané všetky predpisy a pracovné režimy. O to viac sme sa potom sústredili na to, čo sa dá zlepšiť. Ešte pred mojím odchodom som v súvislosti s nehodami nariadil nezávislý audit plánovania smien a pracovných časov rušňovodičov. A prakticky od môjho nástupu koncom roka 2023 sme začali urýchľovať prípravy pri zavádzaní zabezpečovacieho systému ETCS, ktorý dokáže zasiahnuť, keď človek zlyhá.
Netreba však zabúdať na ľudský faktor. Kedysi bolo bežné, že výpravca alebo dispečer rušňovodiča upozornil, a to aj neformálne na rámec jeho povinností, že pred ním alebo oproti ide pomalší, či zmeškaný, vlak, že má byť obozretný. Dnes je všetko viac formálne a sprostredkované cez techniku. Technológie sú nevyhnutné, ale bezpečnosť nestojí len na nich — stojí aj na kolegiálnej pozornosti a komunikácii medzi ľuďmi, ktorú musíme podporovať a chrániť.
Čo je najväčším problémom železníc, a ako vnímate možnosť inovácií či potrebných zmien v rámci štruktúry ZSSK?
Za najväčší problém považujem dlhodobé podfinancovanie infraštruktúry. Mnohé trate fungujú na hranici svojich možností. Ak sa má železnica zrýchliť, zlepšiť kapacitne aj bezpečnostne, bez výrazných investícií sa neposunieme.
To, čo sme vedeli ako dopravca ovplyvniť, sme ovplyvnili. Zaviedli sme prvý historický hodinový takt medzi Bratislavou a Košicami. Modernizácia vozidiel sa rozbehla v rozsahu, aký tu nebol celé roky. Posunuli sme sa v digitalizácii služieb, aby boli jednoduchšie a dostupnejšie. Podarilo sa nám stabilizovať kľúčové profesie vo firme, najmä rušňovodičov. To sú konkrétne kroky, ktoré majú pridanú hodnotu už dnes.
Vnímate, že bolo odvolanie vedenia ZSSK férové?
Manažér v štátnej firme musí počítať s tým, že politika má svoju logiku a tempo, a že niečo ako férovosť tam neexistuje. Profesionálne som nepochybil ani ja a ani moji ostatní kolegovia v predstavenstve spoločnosti. Dôležité pre mňa je, že spoločnosť odovzdávame v lepšej kondícii, než bola, keď sme do nej vstúpili. Môžem odísť s čistým svedomím a s presvedčením, že ZSSK je dnes modernejšia a lepšie pripravená na ďalší rozvoj.
Ako by ste zhodnotili spoluprácu ZSSK s inými orgánmi? Myslíte si, že systém prepojenia ZSSK s inými inštitúciami je dostatočný a efektívny?
S partnermi sme spolupracovali otvorene a profesionálne. Či už s ministerstvom dopravy, alebo so ŽSR. Po nehodách sa táto spolupráca ešte zintenzívnila a potvrdilo sa, že bezpečnosť si vyžaduje neustálu koordináciu. Technické riešenia sú dôležité, ale sú to ľudia, ktorí dokážu problémom predchádzať. Obe tieto stránky musia ísť spolu — nie proti sebe.
Čo by ste navrhli ako naliehavé opatrenia na zlepšenie bezpečnosti ale aj celkovej úrovne železníc?
Ako prvé je treba ďalej pokračovať v intenzívnom nábore a vzdelávaní rušňovodičov, aby ich bol čo najväčší dostatok a mali priestor aj na oddych. Toto sa okrem rušňovodičov samozrejme týka aj iných profesií, ktoré sú pre železnicu dôležité.
Za druhé, je potrebné urýchliť zavádzanie moderného zabezpečovacieho systému ETCS — ten dokáže v kritickej chvíli zabrániť najhoršiemu.
Po tretie, je potrebné nepoľaviť v modernizácii vlakov a služieb. A napokon, je absolútne kľúčové, že Slovensko potrebuje stabilné financovanie železníc — nie každý rok nanovo riešiť, čo si môžeme či nemôžeme dovoliť. Len vtedy sa dá plánovať rozvoj, nie iba prežívanie. S prvými tromi oblasťami sme sa s kolegami za 2 roky môjho pôsobenia vo firme viditeľne pohli, s tým posledným sa musia rozhýbať politici.
Ako sa po vašom odvolaní zmenila dôvera v cestovanie vlakmi, a ako reagujete na verejné obavy cestujúcich?
Je prirodzené, že verejnosť reaguje citlivo. Železnica je verejná služba, dotýka sa každého. Dôležité je však to, čo dnes vidia všetci – vlaky jazdia, služby fungujú a projekty, ktoré sme rozbehli, pokračujú ďalej. Dôvera sa buduje rokmi. Nehody nám pripomenuli, že ju treba každý deň nanovo potvrdzovať.
Comfort Jet má byť podľa riaditeľa ŽSR Bednárika výnimočným spojením krajín, ale aj výrobcov vlakov. Je totiž vyrobený na mieru a spolupracovali na ňom najväčší výrobcovia Siemens Mobility aŠkoda Group.
Posledný deň vo funkcii ste podpísali zmluvy za 70 miliónov na lôžkové vozne. Čo bol dôvod takto načasovaného rozhodnutia a považujete ho za správne z hľadiska transparentnosti a riadneho hospodárenia? Ako reagujete na výčitku, že išlo o predraženú zákazku?
Ten projekt bežal viac než rok a transparentne sme o podpisoch zmlúv médiá i verejnosť s predstihom informovali už v októbri, dokonca sme zverejnili vizualizácie, ako budú nové vozne na nočnú dopravu vyzerať. Tak isto sme s viac ako mesačným predstihom informovali o pripravovaných podpisoch ministerstvo dopravy, ktoré nemalo námietky.
Zmluvy na nákup lôžkových a modernizáciu ležadlových vozňov bolo možné podpísať až po splnení všetkých zákonných podmienok. Ten moment prišiel práve na konci môjho pôsobenia. Ak má mať Slovensko kvalitnú nočnú dopravu, tieto vozne sú nevyhnutné. Bola to dlhoročná absencia, ktorú sme konečne začali dobiehať.
Vzhľadom na stav vozňov na nočnú dopravu, ktoré dnes ZSSK používa si nemyslím, že to bolo unáhlené. Naopak — bolo to potrebné rozhodnutie v správnej chvíli a v prospech cestujúceho. Zmluvy nie sú zúčinnené, bude záležať na novom vedení, či na modernizáciu nájdu financie.
Nových 10 vozňov pre nočnú dopravu však predstavuje len veľmi malú časť modernizačných aktivít, ktoré sa nám počas môjho pôsobenia v ZSSK podarilo zrealizovať, začať realizovať, alebo je ich realizácia tesne pred spustením.
Vďaka nim budú ľudia na Slovensku môcť využívať až 45 moderných regionálnych vlakov Panter od českého výrobcu Škoda Transportation, 8 veľkokapacitných dvojpodlažných vlakov KISS od švajčiarskej firmy Stadler, 16 batériových regionálnych vlakov od Škoda Transportation, minimálne 20 moderných lokomotív Vectron od spoločnosti Siemens, 8 moderných vlakov pre expresy medzi Bratislavou a Košicami.
Všetky tieto vlaky budú vybavené bezpečnostným systémom ETCS a do ďalších regionálnych 29 vlakov bude vďaka nášmu úsiliu ETCS domontované. ZSSK zvýši komfort aj na menej využívaných regionálnych tratiach, kde je na realizáciu pripravený projekt modernizáciu viac ako 30 „motoráčikov“, ktoré dostanú moderný interiér a klimatizáciu.
Okrem moderných vlakov sme pripravili aj vybudovanie ďalších servisných centier pre vlaky v Žiline a Košiciach. Celkovo sa jedná o projekty za približne miliardu EUR, ktoré bude ZSSK prevažne financovať z eurofondov.
Aké pracovné plány máte po odchode zo ZSSK?
Najskôr si doprajem trochu viac času na rodinu a tiež na vyčistenie hlavy, pretože posledné mesiace boli skutočne intenzívne. A potom sa pravdepodobne vrátim tam, kde som pôsobil aj pred príchodom na ZSSK – do oblasti consultingu. Je to práca, ktorá ma baví a v ktorej viem zúročiť skúsenosti z riadenia veľkých zmien a projektov.
Zároveň platí, že ak budem môcť niekde pomôcť lepšiemu fungovaniu verejných služieb, nebudem sa tomu vyhýbať. Železnica mi ukázala, že keď má práca priamy dopad na ľudí, stojí za to.