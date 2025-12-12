Pravda Správy Domáce Matovič podá na Plevíkovú trestné oznámenie, zo Šimečku je sklamaný

Matovič podá na Plevíkovú trestné oznámenie, zo Šimečku je sklamaný

Poslanec a predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič podá trestné oznámenie na poslankyňu Zuzanu Plevíkovú (Smer) za ohováranie. Dôvodom sú jej vyjadrenia na piatkovej tlačovej konferencii týkajúce sa štvrtkového incidentu v Národnej rade SR. Odmietol, že na poslankyňu zaútočil. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii.

12.12.2025 14:58
Čo ma držíš, čo ma škrtíš? Matovič zverejnil video z parlamentu
„Ani raz som nezaútočil na poslankyňu Plevíkovú a keď niekto nejaké útoky predvádzal, tak to boli jej pokusy, kde sa snažila mi zobrať niečo z rúk, čo sa jej nepáčilo,“ uviedol Matovič. Odvolával sa pritom na videá z pléna parlamentu pri rokovaní o novele Trestného zákona, keď aj prostredníctvom transparentu poukazoval, že novela má pomôcť obžalovanému podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer). Vyjadrenia o tom, že na Plevíkovú útočil, preto podľa neho nie sú pravdivé. „Podám na ňu v tejto súvislosti trestné oznámenie za ohováranie,“ avizoval Matovič.

Vystúpenie Fica v parlamente prerušil Matovič, koaliční poslanci ho prišli konfrontovať
Vyjadril tiež sklamanie z predsedu Progresívneho Slovenka Michala Šimečku. Mrzí ho, že bol počas celého štvrtkového incidentu ticho. Zároveň by od neho očakával kľúčové vyjadrenia v rozprave k novele Trestného zákona, ale aj k zákonu o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Domnieva sa, že predseda PS vystúpil iba s jednou faktickou poznámkou.

Matovič: Pellegrini a parlament sa pri zrušení ÚOO skoordinovali. Bolo to divadielko
Poslanecké kluby Smer a Hlas na piatkovej konferencii odsúdili správanie Matoviča a ďalších opozičníkov vo štvrtok v parlamente. Plevíková zároveň poukázala, že Matovič mal do nej strkať po tom, ako mu chcela zobrať transparent, ktorý bol podľa nej klamlivý. Poslankyne avizovali, že sa s podaniami obrátia na mandátový a imunitný výbor.

Parlament vo štvrtok večer schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov. V pléne od začiatku hlasovania o úprave opoziční poslanci skandovali slovo „hanba“ a pískali na píšťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu. Došlo i k fyzickej potýčke medzi niektorými koaličnými a opozičnými zákonodarcami.

