Orbán nečakane prišiel na Slovensko. Centrum Rimavskej Soboty bolo prísne strážené, konala sa tam veľká udalosť

Rozlúčka s emeritným biskupom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Gézom Erdélyim (89), ktorej členovia sú známi tiež ako kalvíni, sa konala v ich rimavskosobotskom kostole. Posledné zbohom prišli dať významnému kňazovi, ktorého vážnosť presahovala naše hranice, stovky ľudí. Do tamojšieho chrámu sa zmestí viac ako tisíc osôb a už na prvý pohľad bolo jasné, že je plný.
Medzi smútočnými hosťami nechýbal jeden z troch najvyšších maďarských ústavných činiteľov – premiér Viktor Orbán, o ktorom je známe, že je tiež kalvín. Do kostola vchádzal, s bielou ružou v ruke, v sprievode ochranky. Tentoraz prišiel bez manželky. Tá mu januári 2023 robila spoločnosť na pohrebe slovenského politika maďarského pôvodu Miklósa Duraya, ktorý sa konal v synagóge v Lučenci. Aj vtedy to bola obrovská udalosť podobná tej aktuálnej v Rimavskej Sobote. Tam teraz sledovali jeho príchod, vonku pred chrámom, viaceré skupinky zvedavých ľudí.
Uzavreli ulice
Šéf maďarskej vlády nerobil žiadne oficiálne vyhlásenia. Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko uviedol, že ich mesto ešte podobnú udalosť nezažilo. Vysvetlil, že okrem predsedu Maďarskej republiky mal prísť na pohreb aj šéf tamojšieho parlamentu László Kövér. „Sú tu tiež vysokí cirkevní hodnostári z celého Slovenska, Maďarska a celkovo strednej Európy,“ povedal.
„Priestory tohto kostola majú kapacitu pre 1 100 osôb,“ reagoval Šimko na otázku, koľko ľudí sa podľa neho tejto rozlúčky zúčastní. On sám sa so zosnulým biskupom poznal dlhé roky a mal s ním veľmi dobré vzťahy. „Pamätám sa, keď bol v roku 1996 zvolený za biskupa. V tejto pozícii aktívne pôsobil do roku 2008,“ objasnil.
„Bol naším obyvateľom, často ma navštevoval aj ako primátora Rimavskej Soboty. Tie vzťahy sme mali vynikajúce. Tento človek si naozaj zaslúži uznanie a úctu od nás všetkých v meste,“ podčiarkol. Zároveň potvrdil, že kvôli pohrebu museli prijať určité opatrenia.Čítajte aj Slovensko rozdrobené na tisícky obcí. Malé samosprávy nevládzu, zlučovanie odmietajú. Koľko by štát ušetril?
„V prvom rade sme museli zariadiť bezpečnosť obyvateľov, ktorí sa ho zúčastnia. V spolupráci so štátnou aj mestskou políciou sme to zariadili tak, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku,“ poznamenal veriac, že to pôjde „hladko“. Vzápätí potvrdil, že kvôli tejto udalosti zrušili v meste piatkový vianočný jarmok – trhy sa preto konali len vo štvrtok. „Obyvatelia neboli o nič ukrátení, štvrtkové podujatie bolo dostačujúce. Osobnosť a dôstojnosť tohto človeka si zaslúži aj takýto krok,“ mieni.
Samotný pohreb sa začal o trinástej hodine. Po cirkevnom obrade smeroval sprievod na cintorín, preto uzavreli viaceré ulice – Jánošíkovu, Jesenského aj Cintorínsku. Tiež Námestie SNP a Hlavné námestie. „Všetko je zabezpečené tak, aby nedošlo k narušeniu obradu,“ doplnil primátor.
Príjemný a pokorný
Emeritný biskup Erdélyi pôsobil v Rimavskej Sobote desaťročia, v dobrom na neho spomínajú mnohí miestni. Pred kostolom, kde sa s ním konala rozlúčka, sme natrafili na starší manželský pár, ktorý ho tiež osobne poznal. „Bol to príjemný, jednoduchý a pokorný človek. Každého si ochotne vypočul, porozprával sa, poradil,“ zhodli sa. Prezradili, že veľmi príjemná je aj jeho manželka, s ktorou mal dve dcéry a jedného syna.
„Veľmi si ho vážili aj maďarskí veriaci. Pre všetkých vybavoval, čo sa dalo, a to nielen na Slovensku. Veľa publikoval, aktívny bol do posledných chvíľ,“ podotkla pani Melinda. Jej manžel Ladislav súhlasne prikyvoval. „Veľké zásluhy mal aj na prinavrátení cirkevných majetkov v rámci reštitúcií. Je nám ľúto, že už tu nie je. Bol to naozaj vynikajúci človek,“ uzavreli.
Erdélyi vyštudoval teológiu v roku 1958 na Karlovej univerzite v Prahe. Neskôr sa zameral aj na dejiny umenia a v roku 1975 získal titul historika umenia. Venoval sa tiež práci v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. V kaštieľoch v Betliari a na Krásnej Hôrke katalogizoval tisícky historických zväzkov.Čítajte aj Plaváreň v mestečku na Liptove vyrástla expresne rýchlo. Záujem o ňu je veľký, hlásia sa firmy aj bežná verejnosť
V roku 1987 získal doktorát z teológie. Pôsobil na farách v obci Slavec, potom v Rožňave a v ostatných dekádach v Rimavskej Sobote. Biskupom sa stal v roku 1996, vo funkcii zotrval do roku 2008. Na prelome milénia sa stal predsedom Rady maďarských reformovaných cirkví.