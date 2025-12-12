Pravda Správy Domáce Fico o Pellegrinim: Je to náš prezident, ale v ďalších voľbách ho nepodporíme

Fico o Pellegrinim: Je to náš prezident, ale v ďalších voľbách ho nepodporíme

Premiér Robert Fico (Smer) víta prelomenie veta prezidenta Petra Pellegriniho v prípade zákona týkajúceho sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad v parlamente. Zdôraznil, že Smer bude vždy prezidenta rešpektovať, no v budúcich prezidentských voľbách Pellegriniho nepodporí. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu vlády na sociálnej sieti.

12.12.2025 15:59
pellegrini fico volebna noc Foto: ,
Gratulácie Roberta Fica Petrovi Pellegrinimu po prezidentských voľbách v roku 2024.
debata

„Ďakujem vládnej koalícii, že dnes opätovne schválila veto prezidenta k zákonu o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Peter Pellegrini nevie, čo to je posielať ľudí do väzby bez dôkazov alebo ako chutí deväťmilimetrová guľka v bruchu. Prezident SR v mojich očiach zlyhal nie pre zákon, ale preto, lebo sa postavil na stranu ľudí, ktorí nás zatvárali a na nás strieľali,“ napísal premiér.

Pellegrini sa pod zrušenie ÚOO nepodpíše, parlament prirovnal ku gladiátorskej aréne
Video

Deklaroval, že rešpektuje právo prezidenta vetovať akýkoľvek zákon v Národnej rade (NR) SR. Rovnako, že Smer bude vždy rešpektovať hlavu štátu. „Bude to náš prezident SR, ale v nasledujúcich prezidentských voľbách nemá našu žiadnu podporu,“ doplnil Fico.

Poslanci prelomili veto prezidenta a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie ÚOO na nový úrad. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní. Na Slovensku tak vznikne nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradí doterajší ÚOO. Nový úrad okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti bude riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti.

SR NRSR zákon zmena ÚOO prelomenie veto schválenie BAX Čítajte viac Úrad na ochranu oznamovateľov končí. Poslanci prelomili veto prezidenta a ukončili si schôdzu. Opozícia spievala hymnu a zvoláva protest

Pellegrini reagoval, že ani po prelomení veta zákon nepodpíše. Trvá na svojich dôvodoch. Poukazoval na absenciu dôvodov na skrátené legislatívne konanie, vážne vecné pripomienky k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešené výhrady zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.

Matovič: Pellegrini a parlament sa pri zrušení ÚOO skoordinovali. Bolo to divadielko
Video
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #Peter Pellegrini
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"