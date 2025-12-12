Pravda Správy Domáce Od výpravcu až na šéfa. Železnice majú od soboty nového riaditeľa, Garaj strieda budúceho ministra

Od výpravcu až na šéfa. Železnice majú od soboty nového riaditeľa, Garaj strieda budúceho ministra

Na čelo Železníc Slovenskej republiky nastupuje nový generálny riaditeľ. S účinnosťou od soboty 13. decembra sa vedenia podniku ujíma Miroslav Garaj, ktorý v posledných rokoch pôsobil ako riaditeľ odboru stratégie a zahraničnej spolupráce. Vo funkcii strieda Ivana Bednárika, ktorý odchádza na pozíciu ministra dopravy v Českej republike.

12.12.2025 16:12
Odchádzajúci šéf ŽSR v tejto súvislosti poďakoval zamestnancom za ich prístup a profesionalitu. „V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým železničiarom za ich obetavosť a profesionalitu. Riadiť takúto obrovskú štátom zriadenú firmu je určite výzva, ale niekedy je ešte väčšou výzvou pre takúto spoločnosť pracovať. Ďakujem im preto aj za trpezlivosť a ľudský prístup, najmä v týchto náročných časoch, a prajem im do budúcna len to najlepšie,“ uviedol Ivan Bednárik.

Miroslav Garaj pôsobí v Železniciach Slovenskej republiky viac než 25 rokov a počas tohto obdobia zastával viaceré odborné i manažérske pozície. Začínal ako výpravca, neskôr pôsobil ako inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy a napokon ako riaditeľ odboru stratégie a zahraničnej spolupráce. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

Bývalý šéf slovenských železníc smeruje do Babišovho kabinetu.

„Verím, že práve moje dlhoročné skúsenosti so železnicou budú dobrým pracovným nástrojom pri vedení jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Urobím všetko preto, aby boli napĺňané strategické ciele tohto podniku a budem sa snažiť naďalej zlepšovať nastavené procesy. Ďakujem Ivanovi Bednárikovi za jeho odvedenú prácu a naštartovanie ozdravných procesov ŽSR,“ uviedol nový generálny riaditeľ Miroslav Garaj.

