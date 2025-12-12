Od výpravcu až na šéfa. Železnice majú od soboty nového riaditeľa, Garaj strieda budúceho ministra

Odchádzajúci šéf ŽSR v tejto súvislosti poďakoval zamestnancom za ich prístup a profesionalitu. „V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým železničiarom za ich obetavosť a profesionalitu. Riadiť takúto obrovskú štátom zriadenú firmu je určite výzva, ale niekedy je ešte väčšou výzvou pre takúto spoločnosť pracovať. Ďakujem im preto aj za trpezlivosť a ľudský prístup, najmä v týchto náročných časoch, a prajem im do budúcna len to najlepšie,“ uviedol Ivan Bednárik.
Miroslav Garaj pôsobí v Železniciach Slovenskej republiky viac než 25 rokov a počas tohto obdobia zastával viaceré odborné i manažérske pozície. Začínal ako výpravca, neskôr pôsobil ako inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy a napokon ako riaditeľ odboru stratégie a zahraničnej spolupráce. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.
„Verím, že práve moje dlhoročné skúsenosti so železnicou budú dobrým pracovným nástrojom pri vedení jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Urobím všetko preto, aby boli napĺňané strategické ciele tohto podniku a budem sa snažiť naďalej zlepšovať nastavené procesy. Ďakujem Ivanovi Bednárikovi za jeho odvedenú prácu a naštartovanie ozdravných procesov ŽSR,“ uviedol nový generálny riaditeľ Miroslav Garaj.