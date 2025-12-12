Poslanci komentujú nočné dianie v parlamente: Dychové skúšky na alkohol sú nedôstojné, za porušenie rokovacieho poriadku treba pokuty

Celé šialenstvo započalo už v poobedňajších hodinách počas vystúpenia premiéra Róberta Fica (Smer) na hodine otázok, kedy ho predseda hnutia Slovensko Igor Matovič opakovane prerušil. Napätie ďalej eskalovalo, keď včera (11.12) vo večerných hodinách parlament diskutoval o novele Trestného zákona.
Kde sa to celé začalo
Viacero úprav do zákona pribudlo narýchlo, obsah pozmeňovacieho návrhu k novele sa objavil len niekoľko hodín pred začiatkom rozpravy. Zmeny na poslednú chvíľu boli kritizované nielen opozíciou, ale aj generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. K novele „prilepili” úpravu inštitútu spolupracujúcich obviňených – kajúcnikov, zákaz kampane „v spojení s cudzou mocou“ a zákaz popieranie alebo spochybňovania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne.
Žilinka tvrdí že návrh týkajúci sa dôkazov od spolupracujúcich osôb je škodlivý a odborne chybný. „Zvlášť negatívne vnímam okolnosť, že pozmeňujúci návrh, ktorý má zásadný charakter, je predkladaný v rámci skráteného legislatívneho konania bez predchádzajúcej odbornej diskusie a posúdenia možných dôsledkov takej legislatívnej zmeny,“ uviedol na sociálnej sieti.Čítajte viac Škodlivý a vecne nenáležitý, generálny prokurátor Žilinka ostro kritizuje prílepok k trestnej novele
Opozičné strany označili zmenu Tresntného zákona za pokus podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer) zbaviť sa nepohodlných svedkov a pripomenuli, že je obžalovaný v kauze Očistec. Tvrdia, že koalícia týmto krokom chráni ľudí napojených na organizovaný zločin a že úprava o kajúcnikoch sa zjavne týka aj jeho samotného. Poukazujú aj na to, že trestný zákon sa mal otvárať len kvôli opravám po zjemnení trestov, ktoré zvýšili drobné krádeže.
Kým opozícia to označuje za „noc mafie“, jeden z autorov sporných úprav Richard Glück (Smer) ponúkol úplne opačný výklad. Tvrdí, že zmeny sa týkajú „ľudí, ktorí sa živili tým, že páchali trestnú činnosť a rozprávali v 40 kauzách. Vymýšľali si na ľudí, ktorí boli potom vo väzbách a niektorí umreli“. Zdôraznil aj to, že „debaty o tom tu boli dlhodobo a tento doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslancov bol pripravovaný v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti“. Dodal tiež, že chcú rokovať s vládou o tom, „aby skrátené legislatívne konania prichádzali len v nevyhnutných prípadoch“.
Koalično – opozičný duet
Počas rozpravy k novele sa rokovacia sála rýchlo zmenila na hlučnú prestrelku. Igor Matovič (hnutie Slovensko) prišiel k pultu s veľkou tabuľou s nápisom „Obžalovaný hlasoval za amnestiu pre seba“ namierenou na Gašpara, čo okamžite vyvolalo slovnú výmenu s poslankyňou Zuzanou Plevíkovou (Smer). Popri tom začali koaliční poslanci pískať na píšťalkách v rámci svojho protestu proti novele, takže diskusia sa posúvala skôr k chaosu než k vecnej výmene názorov.
Medzitým sa pod balkónom strhla potýčka medzi poslancami Hlasu a Hnutia Slovensko. Zákonodarcovia do seba narážali a prekrikovali sa, pričom Jozef Pročko (hnutie Slovensko) tvrdil, že ho jeho protivník Erik Vlček (Hlas) chytil pod krk. Z videa z rokovacej sály počuť Pročkov hlas kričiaci: „Čo ma škrtíš?” Dotyčný poslanec to odmieta a tvrdí, že len chránil kolegu, aby nedostal zásah od Pročka. Celé to údajne odštartovala roztržka medzi Matovičom a Dušanom Tittelom (Hlas), ku ktorej sa okamžite nahrnuli ďalší poslanci.
Vlček tiež stihol počas chaosu hodiť po Matovičovi prázdnu plastovú fľašu – neskôr to sám priznal s tým, že len reagoval na Matoviča, ktorý ho natáčal a slovne napádal. Situácia v sále sa však už úplne vymkla kontrole. Opoziční poslanci piskali do píšťaliek, piskot však vystriedal spontánny spev poslancov Smeru, ktorí si spustili svoju tradičnú „Na Kráľovej holi“. Opozícia na to odpovedala hymnou, a na chvíľu tak spieval celý parlament naraz.Čítajte viac Smer do parlamentu ako prílepok predložil nový trestný čin, podľa Šimečku chcú poslať do basy jeho, Pellegriniho i tisíce Maďarov
Po otvorení tretieho čítania k novele Trestného zákona predseda NR SR Richard Raši (Hlas) vzhľadom na celkový priebeh navrhol rozpravu ukončiť predčasne, hoci pôvodne bolo prihlásených ešte viac než 30 rečníkov. Koalícia to okamžite podporila a parlament prešiel k hlasovaniu, v ktorom novelu podporilo 76 koaličných poslancov.
K celému dianiu poslanec Ján Blcháč (Hlas) poznamenal, že podľa neho „včera mali z rokovacej sály vyniesť celé hnutie Slovensko, celé PS a za nimi KDH“. Na otázku, či by to podľa neho malo platiť aj pre poslancov Hlasu, reagoval s tým, že boli vyprovokovaní. „Ak niekto reaguje nejakým jednoduchým spôsobom, ako je hodenie prázdnej plastovej fľaše do telefónu a nikomu neublíži a na základe toho nastane konflikt, no tak prepáčte,.“ povedal.Čítajte viac Trikrát a dosť pre zlodejov a marenie volieb 'cudzou mocou'. Novela trestného zákona sa dotkne aj 'kajúcnikov'
Podľa Romana Michelka (SNS) po včerajškuby bolo vhodné zaviesť podobné pravidlá, aké fungujú v iných demokratických parlamentoch. Poslanci, ktorí porušujú rokovací poriadok, by mohli byť sankcionovaní odobratím výplaty alebo dočasným vylúčením z rozpravy. Na pripomienky opozičných politikov, že niektorí koaliční poslanci mali byť pod vplyvom alkoholu, Michelko reagoval, že na takéto tvrdenia musia existovať dôkazy. „To, že sa niekomu niečo zdá, nie je relevantný dôkaz. Pokiaľ poslanec dokáže viesť rokovanie normálne, ide len o drobné chybičky krásy,“ uviedol.
K otázke, či by mali poslanci absolvovať dychovú skúšku, povedal, že by to bolo „nedôstojné“. Podľa neho je to záležitosť predsedu parlamentu, ktorý má posúdiť, či je niektorý z funkcionárov schopný viesť schôdzu. „Je to jeho parketa. On je zodpovedný za to, aby rokovanie prebiehalo správne. Samozrejme, ak by sa to nedialo, nesie za to zodpovednosť,“ vysvetlil.
Zákon platí napriek nesúhlasu prezidenta
Po rušnom večeri schôdza pokračovala a poslanci koalície dnes ráno prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho a opätovne schválili zákon, ktorý transformuje Úrad na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Z 94 prítomných poslancov hlasovalo 77 za, 16 bolo proti a jeden nehlasoval.
Počas prelamovania veta opozícia znovu spievala štátnu hymnu „Nad Tatrou sa blýska“, čím dávala najavo svoj nesúhlas s postupom koalície, pokračujúc tak v protestnom geste z predchádzajúceho dňa.
Počas hlasovania predseda parlamentu ukončil 43. schôdzu, ktorá trvala od 25. novembra. Schválených bolo sedem zákonov. Na programe zostalo ešte viac ako 140 bodov, ktoré neboli prediskutované. Presunuli ich na nasledujúcu riadnu schôdzu naplánovanú na 27. januára.
Prezident Peter Pellegrini uviedol, že ani po prelomení jeho veta zákon nepodpíše, a to „z dôvodov, ktoré pretrvávajú aj naďalej,“ oznámil vo videu. Avšak zákon nadobúda platnosť aj napriek jeho nesúhlasu, ak sa parlamentu prezidentské veto podarí prelomiť.Čítajte viac Prezident ani po prelomení veta zákon o zmene ÚOO nepodpíše. Parlament prirovnal ku gladiátorskej aréne
Po ukončení schôdze šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka upozornil, že vládna koalícia odstránila nezávislú inštitúciu bojujúcu proti korupcii a presadila aj ďalšie zmeny, ktoré ohrozujú princípy právneho štátu. Ako odmietnutie týchto krokov zvolal na utorok 16. decembra o 18:00 demonštráciu na Námestí slobody v Bratislave. „Je teraz dôležité, aby občania spolu s politikmi jasne dali najavo, že tento tlak na právny štát a demokraciu nenecháme bez odozvy,“ vyhlásil Šimečka.
Predseda PS zároveň kritizoval prezidenta za príliš rýchle vrátenie návrhu zákona do parlamentu. Podľa jeho slov expanzívny postup umožnil koalícii „agresívne prelomiť zákon bez akejkoľvek diskusie“, pričom Pellegrini predtým oznámil, že rozhodnutie o návrhu zákona môže prijať v rámci zákonných 15 dní.
Kritiku prezidenta doplnil aj Matovič, ktorý hovorí o „koordinovanej akcii“ prezidentského paláca a parlamentu. Expresné vrátenie zákona označil za „divadielko“ a tvrdí, že cieľom bolo maximalizovať škodu spravodlivosti a ľuďom, ktorých Úrad na ochranu oznamovateľov chráni. Zároveň vyzval Šimečku, aby na proteste umožnil účasť aj hnutiu Slovensko.