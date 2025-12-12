Pravda Správy Domáce Hlas potvrdil dôveru predsedovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi a zároveň ho poverilo prípravou pracovnej programovej konferencie

Rozšírené predsedníctvo strany HLAS – sociálna demokracia dnes na svojom zasadnutí jednomyseľne vyslovilo dôveru predsedovi strany Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Stretnutia predsedníctva sa zúčastnili aj krajskí predsedovia strany.

12.12.2025 18:33
Jána Ferenčáka odvolali z čela výboru, Šutajovi Eštokovi poslal výzvu
V rámci dnešného rokovania členovia rozšíreného predsedníctva zároveň poverili predsedu strany zorganizovaním pracovnej programovej konferencie, ktorá je plánovaná na začiatok budúceho roka. Podujatie má byť zamerané na definovanie programových priorít HLASu na najbližšie dva roky a otvorenie diskusie o budúcoročných regionálnych voľbách.

Po rokovaní členovia vedenia strany uviedli, že HLAS považuje svoju pozíciu za stabilnú a že sa chce sústrediť na konkrétne riešenia pre krajinu i regióny. Pracovná konferencia má podľa nich slúžiť ako priestor na nastavenie jasných politických cieľov a prípravu na nadchádzajúce výzvy.

Predseda HLASu Matúš Šutaj Eštok prijal rozhodnutie predsedníctva s poďakovaním a avizoval, že je pripravený pokračovať vo funkcii. „Rozhodnutie mojich kolegov som prijal s pokorou. Vážim si ho a chcem naň odpovedať tvrdou prácou. Som pripravený pokračovať a viesť HLAS naďalej. Viem, aké úlohy stoja pred našou stranou aj našou vládou a cítim povinnosť ich dotiahnuť. Aj naďalej budem presadzovať pragmatickú politiku zameranú na riešenia a pomoc ľuďom,“ povedal Šutaj Eštok.

