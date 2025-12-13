Prenasledovali odporcov komunistického režimu. Ústav pamäti národa zverejnil ďalších vyšetrovateľov ŠtB

Zoznam doplnilo 82 príslušníkov, ktorí v týchto rokoch pôsobili na slovenských krajských útvaroch vyšetrovania ŠtB a na doteraz nezverejnenej Správe vyšetrovania ŠtB Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky. Z nich 12 nebolo doteraz zverejnených na iných útvaroch ŠtB.Čítajte viac Ako „Lotos“ údajne 12 rokov donášal ŠtB, Fico ho vyznamenal za významný prínos. ÚPN kritizuje cenu pre Banáša
Ako informoval hovorca ÚPN Michal Miklovič, útvary vyšetrovania Štátnej bezpečnosti (ŠtB) vyšetrovali vybrané, predovšetkým politické, trestné činy, spolupracovali najmä s kontrarozviednymi útvarmi ŠtB. Podieľali sa tým na ochrane komunistického režimu pred tzv. vnútorným a vonkajším nepriateľom, čiže na prenasledovaní skutočných i domnelých odporcov komunistického režimu. Celoštátnu Správu vyšetrovania ŠtB so sídlom v Prahe dopĺňali celoslovenské a krajské útvary vyšetrovania ŠtB a útvary vyšetrovania ŠtB vo vojenskej kontrarozviedke.
V roku 2024 ÚPN zverejnil prehľad 220 príslušníkov útvarov vyšetrovania ŠtB na Slovensku, v roku 2022 ústav zverejnil 11 príslušníkov zaradených na oddelení vyšetrovania ŠtB pri odbore vojenskej kontrarozviedky Východného vojenského okruhu. Spolu s aktuálne zverejnenými príslušníkmi Ústav pamäti národa od roku 2007 zverejnil už 5301 príslušníkov útvarov ŠtB na Slovensku. Organizačná a personálna rekonštrukcia útvarov vyšetrovania ŠtB na Slovensku v rokoch 1966 až 1989 je dostupná na webovej stránke.