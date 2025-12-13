Fico je politicky šokovaný Pellegriniho vetom. Rozhodnutie o Kováčikovi je podľa premiéra atómová bomba

„Bol som politicky šokovaný preto, lebo prezident má porozumenie pre to, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023, veľmi dobre vie, čo sa dialo a čo tento úrad robil. Takže nezostávalo mi nič iné, len som politicky zobral jeho právo na vedomie. On na to má právo, to mu nemôže nikto zobrať. Keďže zákon zavetoval vo štvrtok (11. 12.), rýchlo sme zmobilizovali vládnu koalíciu a tá do piatka (12. 12.) veto prelomila,“ skonštatoval Fico.
Fico zároveň poukázal na to, že krok prezidenta sa nestretol s podporou voličov Smeru. Myslí si, že prezident nikdy nebude úspešný, ak zabudne, z akého prostredia prišiel a kto ho volil. Zdôraznil však, že hlava štátu má právo vetovať zákony, no on musel vyvodiť politické konzekvencie.Čítajte viac Úrad na ochranu oznamovateľov končí. Poslanci prelomili veto prezidenta a ukončili si schôdzu. Opozícia spievala hymnu a zvoláva protest
„Prezident asi nemá záujem o voličov Smeru a bude hľadať podporu niekde inde. Ak sa rozhodol, že chce tú štruktúru jeho voličskej základne zmeniť a loviť v nejakých iných vodách, tak to jeho suverénne rozhodnutie,“ doplnil. Na margo výhrady Pellegriniho, že parlament o zákone rokoval v skrátenom legislatívnom konaní, upozornil, že diskusia trvala dva týždne.
Predseda vlády však podľa vlastných slov nepociťuje voči hlave štátu hnev. Vyjadril sa, že chce absolvovať stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré plánuje predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas). Upozornil však na to, že to treba zrealizovať tak, aby stihol všetky povinnosti v súvislosti s jeho účasťou na budúcotýždňovom summite v Bruseli.
Chce zatlačiť na Šutaja Eštoka
Fico chce zosilňovať tlak na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas). Upozorňuje na to, že má obrovské množstvo sklamaných voličov z toho, že rezort vnútra a vyšetrovatelia nekonajú rýchlejšie pri odhaľovaní zločinov páchaných v období rokov 2020 až 2023. Musia podľa neho prísť výsledky.
„Budem hovoriť ministrovi vnútra, že mám obrovské množstvo sklamaných voličov, ktorým najviac na svete vadí, že ministerstvo vnútra a vyšetrovatelia nekonajú rýchlejšie pri odhaľovaní zločinov, ktoré napáchali ľudia v rokoch 2020 až 2023. Budem mu pomáhať všetkými možnými právnymi prostriedkami, ale súčasne oznamujem, že budem zosilňovať tlak na ministra vnútra. Musia prísť výsledky,“ skonštatoval premiér.Čítajte viac Poslanci komentujú nočné dianie v parlamente: Dychové skúšky na alkohol sú nedôstojné, za porušenie rokovacieho poriadku treba pokuty
Premiér zároveň v relácii nevylúčil, že bude pri niektorých zlyhaniach v koalícii postupovať tvrdo. Pripomenul, že počas jeho vlády v rokoch 2006 až 2010 vymenil viacero ministrov. Premiér zároveň poukázal na to, že nie je typ človek, ktorý rovno ohlasuje koniec, pričom upozornil na jeho postoj voči ministrom Kamilovi Šaškovi či Samuelovi Migaľovi.
Fico si myslí, že SNS a Hlas postavili zlé kandidátne listiny do parlamentných volieb, čo spôsobilo odchody z ich poslaneckých klubov v Národnej rade SR. „Mysleli si, že keď dajú na kandidátku človeka, ktorý je populárny, že tento človek prinesie percentá a že automaticky bude v tom klube sedieť a bude bez čohokoľvek plniť program strany,“ podotkol. Smer označil za ako najstabilnejší prvok vo vláde aj na celej slovenskej politickej scéne.
Reagoval aj na odchod poslanca parlamentu Jána Ferenčáka z klubu Hlas po tom, ako ho NR SR na návrh Hlasu odvolala z čela výboru pre európske záležitosti. Fico podľa vlastných slov nie je nadšenec odvolávania z funkcií ľudí, ktorí sa hlásia k vládnej koalícii, hoci niekedy urobia, čo chcú. Priznal, že situáciu riešil. Hlas mal podľa neho právo na rozhodnutie, no nechcel, aby boli vzťahy s Ferenčákom definitívne mŕtve. Myslí si, že veci sa natoľko podarilo obrúsiť, že s Ferenčákom sa bude dať rozprávať na „nejakých základných principiálnych témach, ktoré sa týkajú fungovania a plnenia programového vyhlásenia vlády“.
Dotkol sa aj personálnej otázky ministra dopravy, pričom uviedol, že zatiaľ nediskutoval so súčasným ministrom Jozefom Rážom (nominant Smeru) o jeho možnej kandidatúre na post primátora Bratislavy. V prípade, že by sa ho na to spýtal, odporúčal by mu to.
Diskutovalo sa aj o zahraničnopolitických otázkach. Je podľa premiéra nemožné, aby sa Ukrajina stala členom Európskej únie (EÚ) od začiatku roka 2027. Myslí si, že omnoho lepšie sú pripravené iné krajiny. „Ak máme hovoriť o rozširovaní EÚ, tak určite Čierna Hora, určite Srbsko, poďme sa baviť s Albánskom,“ doplnil. Vyjadril sa tiež k tomu, že nesúhlasí, aby Únia, „naliala“ desiatky miliárd eur na Ukrajine, a predovšetkým na zbrane.Čítajte viac Fico sa môže oprieť už len o 78 poslancov. Ferenčáka odvolali, Šutajovi Eštokovi poslal výzvu. Na výbore nastal chaos
Rozhodnutie Najvyššieho súdu o Kováčikovi
O téme Najvyššieho súdu (NS) SR a bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika hovoril Fico skôr v sobotu na tlačovej konferencii. Rozhodnutie NS SR, ktorým bol zrušený rozsudok v Kováčikovej korupčnej kauze, označil za kľúčové, prelomové a „atómovú bombu“. Exprokurátora označil za nevinného človeka.
„Súd vydal kľúčové rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré nám dalo za pravdu. Padlo rozhodnutie, či sa vám to páči alebo nie, ktoré vracia kauzu do bodu nula,“ skonštatoval Fico. Považuje to za dobrú správu pre právny štát. Rozhodnutie je podľa premiéra výsledkom trpezlivosti a kvalifikovanosti a malo by sa publikovať ako učebnicový príklad toho, aké zločiny boli orgány činné v trestnom konaní (OČTK) páchať v uplynulom volebnom období. Podľa Fica išlo o zneužívanie trestného práva na politické účely. „Blahoželám spravodlivosti,“ odkázal Fico, pričom zdôraznil, že sa nikdy nebál postaviť za Dušana Kováčika.Čítajte viac Okrem rebelov Fica a Orbána majú výhrady k zhabaniu ruských aktív ďalšie štyri krajiny
Najvyšší súd SR vyhovel dovolaniu, ktoré podal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. NS SR zrušil rozsudok, ktorým bol Kováčik v máji 2022 odsúdený na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Súd zároveň konštatoval, že v neprospech Kováčika bol porušený zákon. Zrušením rozsudku sa prípad vracia na Špecializovaný trestný súd, ktorý bude musieť vo veci opätovne rozhodnúť. Minister Susko už v lete 2024 rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia NS SR o dovolaní, čo znamenalo Kováčikovo prepustenie z väzenia.
Na tlačovej konferencii Fico tiež poďakoval poslancom, že prezidentské veto v prípade ÚOO prelomili. „Veto bolo prelomené a zákon bude platiť,“ podotkol Fico, ktorý pozitívne vníma aj zmenu trestných kódexov. Strana Smer-SD vníma rozhodnutie súdu ako potvrdenie toho, že v rokoch 2020 až 2023 išlo o pokus rozložiť právny štát a konanie OČTK bolo nezákonné. Očakáva sa sebareflexia policajtov, sudcov i prokuratúry.