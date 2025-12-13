Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel bývalý poslanec Smeru Vladimír Matejička

O jeho úmrtí informovali predovšetkým jeho dcéra Zuzana Matejičková, ale aj predseda parlamentu Richard Raši (Hlas) a minister financií Ladislav Kamenický (Smer) na sociálnej sieti. Raši vyhlásil, že s hlbokým zármutkom prijal túto správu a spomína na Matejičku ako na korektného kolegu a človeka, ktorý zanechal stopu vo verejnom živote. Dodal, že strata je bolestivá pre poslankyňu Zuzanu Matejičkovú (Smer) a celú jej rodinu. Sústrasť rodine vyjadril aj minister Kamenický.
Počas svojho pôsobenia v parlamente bol Vladimír Matejička členom rôznych výborov, najmä v kontrolných výboroch na kontrolu činnosti SIS a Vojenského spravodajstva. Bol však aj členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výboru NR SR pre kultúru a médiá či Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 16. decembra o 14.00 h v Komárne.