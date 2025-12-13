Pravda Správy Domáce Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel bývalý poslanec Smeru Vladimír Matejička

Vo veku 69 rokov po dlhej a ťažkej chorobe zomrel bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Matejička, ktorý v parlamente pôsobil za stranu Smer. Do zákonodarného zboru bol prvýkrát zvolený v roku 2006 a pôsobil v ňom celkovo 14 rokov počas štyroch volebných období, a to až do roku 2020.

13.12.2025 15:50 , aktualizované: 16:37
Vladimír Matejička Foto: ,
Vladimír Matejička za Smer skladá poslanecký sľub na ustanovujúcej schôdzi NR SR 4. apríla 2012 v Bratislave.
O jeho úmrtí informovali predovšetkým jeho dcéra Zuzana Matejičková, ale aj predseda parlamentu Richard Raši (Hlas) a minister financií Ladislav Kamenický (Smer) na sociálnej sieti. Raši vyhlásil, že s hlbokým zármutkom prijal túto správu a spomína na Matejičku ako na korektného kolegu a človeka, ktorý zanechal stopu vo verejnom živote. Dodal, že strata je bolestivá pre poslankyňu Zuzanu Matejičkovú (Smer) a celú jej rodinu. Sústrasť rodine vyjadril aj minister Kamenický.

Počas svojho pôsobenia v parlamente bol Vladimír Matejička členom rôznych výborov, najmä v kontrolných výboroch na kontrolu činnosti SIS a Vojenského spravodajstva. Bol však aj členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výboru NR SR pre kultúru a médiá či Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 16. decembra o 14.00 h v Komárne.

