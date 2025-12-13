Pravda Správy Domáce Najvyšší súd nerozhodol o nevine Dušana Kováčika, nariadil len nový proces, reagoval Matovič na Fica

Najvyšší súd nerozhodol o nevine Dušana Kováčika, nariadil len nový proces, reagoval Matovič na Fica

Najvyšší súd (NS) SR podľa lídra opozičného Hnutia Slovensko Igora Matoviča nepovedal, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik skutky nespáchal, rozhodol len o tom, že proces sa má začať odznova. Matovič to uviedol v reakcii na sobotné vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer) a predstaviteľov strany Smer k rozhodnutiu súdu.

13.12.2025 16:55
debata (14)
Divočina v NR SR: Piskot, pokriky, roztržka s Matovičom
Video

„Oslavovali, že o tomto človeku Najvyšší súd povedal, že on je vlastne ľalia spravodlivosti, že je čistý a na ňom žiaden hriech nie je. Klamali aj v tejto veci. Najvyšší súd svojom rozhodnutí nikde nepovedal, že Dušan Kováčik sa nedopustil zločinov, z ktorých je obžalovaný a z ktorých bol odsúdený. Povedal len, že ten proces sa má začať odznova,“ skonštatoval Matovič.

„Perverznosť“ premiérovho očisťovania bývalého špeciálneho prokurátora zároveň spočíva podľa neho v tom, že za dva roky pri moci legislatívne zviazali ruky súdom, prokurátorom aj vyšetrovateľom v kauzách, ktoré sa ich priamo týkajú. Hnutie v tejto súvislosti tiež vyvracia tvrdenia, že by vládna koalícia menila zákony demokraticky, podľa neho len chráni samú seba a vybavuje si beztrestnosť v minulých i súčasných kauzách. Poukázalo na nedávno presadený „prílepok“ k Trestnému zákonu, ktorý hnutie označilo za „legislatívny zločin“.

fico Čítajte viac Fico je politicky šokovaný Pellegriniho vetom. Rozhodnutie o Kováčikovi je podľa premiéra atómová bomba

Na základe neho totiž súdy nebudú môcť podľa hnutia rozhodovať spravodlivo. Výpovede kajúcnikov a spolupracujúcich obvinených, ktoré nespochybnil ani Najvyšší súd, sa už totiž nebudú môcť použiť a súdy musia kľúčových svedkov a ich výpovede „vyhodiť do koša.“ Ak totiž niekto v minulosti klamal, jeho výpoveď nebude možné zohľadniť ani pri najťažších zločinoch.

Premiér v sobotu na tlačovej konferencii uviedol, že rozhodnutie NS SR v prípade Dušana Kováčika je podľa neho kľúčové, prelomové a „atómová bomba“. Kováčika označil za nevinného človeka. Rozhodnutie súdu považuje za dobrú správu pre právny štát.

Najvyšší súd SR rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer) v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika. Zrušil rozsudok Najvyššieho súdu z roku 2022, ako aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z roku 2021.

SR Bratislava 44. schôdza NRSR Ráž vyslovenie nedôvera BAX Čítajte aj Smer a Hlas vyzvali opozíciu, aby odsúdili agresívne konanie Matoviča. Poslankyniam prekážajú vulgarizmy
Facebook X.com 14 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #Igor Matovič #Dušan Kováčik
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"