Škandál na internátoch: Vrátnici Univerzity Komenského cez kameru špehovali študentky, pozerali aj do súkromných bytov

O prípade informoval v sobotu portál tvnoviny.sk. Podľa zdroja, ktorý redakcii poskytol informácie a zábery, bolo špehovanie bežné a malo k nemu prístup 15 až 20 osôb.
Kamera, umiestnená na takzvanom Štúraku, bola využívaná aj na sledovanie obyvateliek neďalekého paneláka. Ak niekto na smene nasnímal niečo pikantné, vraj to oznámil aj ostatným, aby si zábery spätne pozreli. Toto konanie, ktoré sa dialo minimálne v rokoch 2024 až do marca 2025, keď kameru zvesili kvôli rekonštrukcii, nebolo prakticky nikým kontrolované, uvádza portál.
Vedenie univerzity sa o incidente dozvedelo na prelome septembra a októbra vďaka anonymnému upozorneniu. „Takéto konanie je absolútne neakceptovateľné. Z tejto informácie sme boli zhrození,“ vyjadrila sa Univerzita Komenského, ktorá označila incident za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a pravdepodobne aj za trestný čin.Čítajte viac Univerzity bijú na poplach. Rekonštrukcie internátov sú drahé, život študentov zlepšia počas leta po svojom
Univerzita prijala opatrenia vrátane vyvodenia pracovno-právnej zodpovednosti u niektorých zamestnancov. Zavedli nezávislý kamerový dohľad na oddelení vrátnej služby, sprísnili pravidlá manipulácie s kamerami a obmedzili počet ľudí s prístupom k záznamom, dodáva portál.