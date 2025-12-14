Pravda Správy Domáce Danko: Pellegrini nás bodol do chrbta. Šéf SNS navrhuje, aby sa prezident volil v parlamente

Líder SNS Andrej Danko sa domnieva, že voľba prezidenta by sa mala vrátiť do rúk Národnej rady SR, pretože súčasný model podľa neho vyvoláva v spoločnosti napätie. V nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 tiež kritizoval správanie a kroky hlavy štátu Petra Pellegriniho a hovoril o napätí medzi koaličnými stranami Smer a Hlas. Danko sa obáva, že súčasná situácia by mohla viesť k úvahám o spojení parlamentných volieb s komunálnymi, ktoré budú na budúci rok.

14.12.2025 12:41
Podpredseda parlamentu nešetril kritikou na adresu prezidenta Pellegriniho. Mrzí ho, že hlava štátu nestojí na strane koalície, hoci by bez nej podľa Danka prezidentom nebol. Pellegriniho kroky považuje za hranie na „dve strany“ a za „bodnutie do chrbta“, pričom dodal, že ľahšie by zniesol v Prezidentskom paláci nepriateľa, akým je Ivan Korčok.

Podľa Danka bol prezident ten, kto prilial olej do ohňa v parlamente, keď vrátil na opätovné prerokovanie zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) neskoro popoludní vo štvrtok pred Vianocami. Prezident chcel byť podľa neho za „chrumkavého“, s vedomím, že jeho krok vyvolá konflikt a hádky poslancov.

Danko tiež tvrdí, že len naivný človek si môže myslieť, že premiér Robert Fico odpustil Pellegrinimu, že ho „zradil“. Napätie medzi Smerom a Hlasom cítil už pri tvorbe vlády a teraz Fico podľa Danka pociťuje, že Hlas si neplní svoje povinnosti v rezortoch a objavujú sa kauzy. Šéf SNS je rád, že Smer-SD už avizoval, že Pellegriniho v ďalšej kandidatúre nepodporí. Danko skonštatoval, že prezidenta „buď vydierajú, alebo zmäkol“, keďže vetovaním zákona o ÚOO potopil ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ktorý transformáciu presadzoval.

V reakcii na tohtotýždňové dianie v parlamente, ktoré sprevádzalo hlasovanie o novele Trestného zákona a rokovanie o ÚOO, Danko kritizoval správanie opozičných poslancov. Ospravedlnil sa však aj za reakciu niektorých koaličníkov a dodal, že atmosféra bola „šialená“. Apeloval na zmenu rokovacieho poriadku, ktorá by sa mala stať témou hneď na úvod nasledujúcej schôdze 27. januára.

Danko sa v relácii ohradil aj voči tvrdeniam opozície o tom, že bol v parlamente pod vplyvom alkoholu. Vyhlásil, že alkohol nemôže piť zo zdravotných dôvodov, odkedy mu vybrali nádor, a môže si len „trošku štrngnúť“.

Na margo ekonomických tém privítal Danko vyhlásenie premiéra Fica, že by sa mohli znížiť odvody pre určité kategórie zamestnancov, čo bolo podľa neho pripomienkou SNS. Avizoval tiež, že riešia zníženie daňovo-odvodového zaťaženia pre živnostníkov do 1. júla budúceho roka a bude navrhovať rozšírenie rekreačných poukazov aj pre menšie firmy.

