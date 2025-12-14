Pravda Správy Domáce Žandári sú už v teréne. Ako vyzerajú? Opozícia ich chce po voľbách zrušiť, hovorí o Kaliňákových milíciách

Vojenská poľná uniforma, žltý rukávnik, zbraň, telová kamera a autá s vlastnou potlačou. V piatok večer vyrazili do terénu prvé hliadky Žandárskeho zboru. Kým minister obrany Robert Kaliňák (Smer) hovorí o posilnení bezpečnosti a vykrytí personálneho deficitu v Policajnom zbore, opozícia je skeptická a už teraz vyhlasuje, že ak sa dostane k moci, žandárov zruší. Aké kompetencie má nová bezpečnostná zložka, a ako ju rozpoznáte?

14.12.2025 18:00
Žandári v uliciach
Zdroj: ta3

Prvé hliadky žandárov vyrazili v predvečer víkendu do ulíc z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Malackách. „Je to predovšetkým snaha o to, aby sme boli schopní spoločne a spoločnými silami zvýšiť bezpečnosť v našich uliciach,“ povedal vicepremiér Kaliňák.

Do piatka sa podľa neho prihlásilo na výcvik viac ako 1¤100 profesionálnych vojakov, viac ako 250 policajtov v aktívnej službe a viac ako 200 policajtov čerstvo po aktívnej službe. „Do dnešného dňa (piatok, 12. decembra) sme vycvičili viac ako 340 aktívnych žandárov, ktorí budú postupne nasadzovaní do jednotlivých služieb,“ priblížil.

Neskôr spresnil, že vycvičených je 342 žandárov. „Postupne chceme rozširovať ich pôsobnosť, zväčšovať počet hliadok. Sme pripravení ísť až do 40 hliadok v rámci celého systému, čo bude znamenať využitie viac ako 1¤500 ľudí,“ uviedol.

Vyslali sedem hliadok

Činnosť žandárov má podľa šéfa obrany vykryť vidiecke územia s najmenšími obvodnými oddeleniami, aby sa Policajný zbor mohol sústrediť na prácu vo väčších mestách a ich aglomeráciách. Ich prítomnosť má odstrániť porušovanie zákona, keď páchatelia majú pocit, že ich „nik nevidí“.

V piatok večer vyslali žandárov na pokyn prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej v štyroch obvodných oddeleniach, celkovo išlo sedem hliadok. „Dve tu v Malackách, jedna v Bánovciach nad Bebravou, dve v Kapušanoch a dve v rámci Banskobystrického kraja v Slovenskej Ľupči. Ideme pomaly, rozbiehame sa tak, aby sme sa dokázali čo najviac prispôsobiť podmienkam a výzvam, ktoré budú na nás kladené,“ povedal Kaliňák.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) povedal, že prioritou vlády je od začiatku bezpečnosť. Žandári majú byť podľa jeho slov doplnkom do mozaiky bezpečnostnej architektúry. Zvýšená prítomnosť uniformovaných hliadok v teréne by mala podľa ministerstva vnútra prispieť k zvýšeniu pocitovej bezpečnosti občanov najmä vo vidieckych a v prímestských oblastiach.

Šéf poriadkovej polícia S. Hromádka: Žandári vás môžu zastaviť, skontrolovať auto a uložiť pokutu. Dať vám „fúkať“ alebo merať rýchlosť nemôžu (október 2025)
Zdroj: Pravda

Zachraňujú nimi podstav

Vznik žandárov, ktorými sa môžu stať bývalí či súčasní policajti, ale aj profesionálni vojaci vo svojom voľnom čase, podľa šéfa vnútra reaguje aj na dlhodobý personálny podstav v polícii. „V tomto roku to bude prvý rok po dlhom období, keď sa nám podarí stav v rámci Policajného zboru – nástupom väčšieho počtu policajtov do aktívnej služby ako tých, ktorí zo služby odchádzajú, konečne zvrátiť,“ poukázal.

Žandári sú priamo podriadení Policajnému zboru. Prioritne budú plniť úlohy poriadkovej polície, nastavené sú tak podľa ministra vnútra aj ich kompetencie v zákone. Dostali policajnú inštruktáž, riadi a kontroluje ich príslušný útvar zboru. Ako sa uvádza v zákone o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti Slovenskej republiky, žandári sa budú podieľať aj na plnení úloh Vojenskej polície.

Ako pred časom novinárom vysvetlil šéf poriadkovej polície Stanislav Hromádka, na kurzoch ich cvičia taktike policajných zákrokov, verejnoporiadkovej a hraničnej činnosti, ale aj doprave. „Majú oprávnenia v zmysle svojho zákona skoro podobné ako má mestská polícia alebo Policajný zbor a tieto budú vykonávať,“ priblížil. Žandári tiež môžu zastaviť a skontrolovať vozidlo, ktoré prešlo na červenú, a uložiť prípadnú pokutu. Dať vám „fúkať“ alebo merať rýchlosť však nemôžu.

Kaliňák podotkol, že projekt nemusí byť od začiatku dokonalý a rátajú s chybovosťou. „Už dnes vieme, že niektoré úpravy budeme chcieť robiť, lebo je širší záujem aj z kategórií ozbrojených zborov, na ktoré sme tak trochu pozabudli,“ priznal.

Kaliňák predstavil výstroj vojaka ozbrojených síl
Zdroj: ta3

Opozícia chce žandárov zrušiť

Po ohlásení vzniku Žandárskeho zboru viaceré opozičné strany oznámili, že ak sa po najbližších parlamentných voľbách dostanú k moci, zrušia ho. Poslanec Progresívneho Slovenska (PS) a bývalý veľvyslanec pri NATO Tomáš Valášek označil žandárov v minulosti za zlý nápad.

SaS považuje existenciu zložky v súčasných podmienkach za neefektívnu, finančne neudržateľnú a nevhodnú na výkon bezpečnostných úloh v civilnom prostredí. Za racionálnejšie a efektívnejšie považuje, aby sa financie nasmerovali priamo do Policajného zboru. Konkrétne na nábor nových príslušníkov, zlepšenie pracovných podmienok, zvýšenie platov, modernizáciu vybavenia a posilnenie regionálnych kapacít.

V piatok večer nastúpili do služby naprieč... Foto: TASR, Pavel Neubauer
SR MO MV žandári Kaliňák Šutaj Eštok prvé hliadky BAX V piatok večer nastúpili do služby naprieč Slovenskom prvé žandárske hliadky. Počas prvej služby je ich nasadených sedem - dve v Malackách, jedna v Bánovciach nad Bebravou, dve v Kapušanoch a ďalšie dve v Slovenskej Ľupči. Na snímke príslušníci žandárskej hliadky počas tlačovej konferencie 12. decembra 2025 v Malackách.

Šéf mimoparlamentnej strany Demokrati a Kaliňákov predchodca Jaroslav Naď pred časom podotkol, že nová ozbrojená zložka nemá jasné pravidlá, štruktúru ani kompetencie. Ak by boli Demokrati súčasťou budúcej vládnej koalície, zbor chce zrušiť. „Tieto Kaliňákove ľudové milície pôjdu okamžite do koša, hovorím to opakovane,“ uviedol pred časom Naď. Nakúpené nové vozidlá chce poslať na policajné útvary po celom Slovensku „tým policajtom, ktorí ich reálne potrebujú a nedostávajú ich“.

Krátko predtým, ako poslanci schválili v máji nový zákon, kritizovali vznik zboru aj policajní odborári. Odmietli, aby aktívni policajti pôsobili ako žandári. Takéto riešenie považovali za krok späť, pretože sa tým podľa nich oslabuje funkčnosť základných útvarov, vytvárajú právne a kompetenčné nejasnosti a ide sa proti základným princípom organizácie bezpečnostných zložiek štátu.

Odborári podotkli, že Policajný zbor je už dnes personálne oslabený a presun policajtov do štruktúr pod ministerstvo obrany by mohol ohroziť zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosť. Vyjadrili sa, že ide tiež o porušenie princípov Deklarácie Rady Európy o polícii.

SR MO OS Kaliňák výstroj výzbroj uniformy BAX Čítajte viac „Made in Slovakia“. Kaliňák predstavil nové uniformy aj výzbroj vojakov

Ako vyzerajú žandári

Žandári vyrazili do ulíc na bielych autách so žlto-zelenou potlačou, nápisom „Žandári“ a s vlastným logom. Prvé hliadky boli oblečené v poľnej vojenskej uniforme a taktickej policajnej veste. Kaliňák si nemyslí, že treba, aby dostali uniformy, ktoré by sa viac podobali na policajné rovnošaty. Nevylúčil však, že v budúcnosti sa môže ich odev zmeniť. Súčasťou výstroja a výzbroje je aj krátka guľová zbraň a telová kamera. Názov zboru majú vyšitý spolu s logom aj na čiapkach.

Pred časom sa v médiách objavila informácia, že dizajn Žandárskeho zboru sa veľmi podobá na vizuál, ktorý používa šerif v Multnomah County v americkom Oregone. Minister obrany musel vtedy vysvetľovať, ako dospel k výberu žltej a zelenej. Ako povedal, farby vyberal on. Podobne sa používali podľa jeho slov v polícii v minulosti, a keď sa ustúpilo od zelenej farby, prenechal ju žandárom. Žltú vybrali, pretože sa v zákone spomína žltý rukávnik s nápisom Žandári.

V zákone o opatreniach na posilnenie bezpečnosti sa hovorí, že ak žandárovi nevydali na plnenie úloh rovnošatu žandára, úlohy plní v poľnej vojenskej rovnošate s identifikačným číslom a rukávovým označením s nápisom Žandári.

Zákon tiež upravuje ich odmeňovanie. Za 20 dní plnenia úloh im patrí príspevok vo výške 3¤000 eur, ktoré vypláca Vojenská polícia do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.

