Kaliňák neočakáva veto prezidenta v prípade novely Trestného zákona. Šimečka kritizoval rušenie protikorupčného úradu

Predseda opozičného PS Michal Šimečka zrušenie ÚOO označil za účelovú zmenu a vyjadril obavu, že sa štátu berie nástroj na „odstíhanie mafiánov a organizovaný zločin.“ Diskusia sa dotkla aj otázky vojny na Ukrajine a potenciálneho vplyvu americkej politiky na slovenské strany.
Kaliňák priznal, že veto prezidenta neočakáva. „Ja sa priznám, že ho neočakávam. Pretože pán prezident bol tiež zasiahnutý týmto konaním a vie, čo znamená, keď kajúcnici klamú,“ skonštatoval minister. Podľa neho je zmyslom schválenej novely len to, aby kajúcnici hovorili pravdu, najmä ak sú v procese jediným dôkazom. Zároveň odmietol tvrdenie, že by bol inak pre súd nerelevantný. „Ide len o to, aby neklamali,“ podotkol a ubezpečil, že nový úrad, ktorý nahradí ÚOO, bude naďalej nezávislý.
Michal Šimečka je presvedčený, že na zrušenie ÚOO nebol dôvod a ide o účelovú zmenu. „Zaujímalo by ma, ktorý občan SR si môže dovoliť to, aby prinútil celú vládnu koalíciu zmeniť zákon, aby sa on dostal na slobodu,“ pýtal sa. Kritizoval, že prelomenie veta prezidenta „nasilu“ a pred Vianocami považuje za šialené. Je presvedčený, že novelou sa berie štátu akákoľvek možnosť alebo nástroj „odstíhať mafiánov a organizovaný zločin,“ pretože zákon podľa neho spôsobuje, že ak kajúcnik v profilových kauzách klame, stáva sa automaticky nedôveryhodným vo všetkých ďalších.Čítajte viac Fico je politicky šokovaný Pellegriniho vetom. Rozhodnutie o Kováčikovi je podľa premiéra atómová bomba
Kaliňák: Trumpov mierový plán je dobrý
V rámci zahraničnej politiky označil Kaliňák summit, kde sa má rokovať aj o financovaní Ukrajiny, za mimoriadne dôležitý. Zopakoval, že vojenský konflikt treba čo najskôr vyriešiť a mierový plán prezidenta USA Donalda Trumpa označil za dobrý. „Súčasťou mieru musí byť aj územný kompromis, inak Rusko k rokovaciemu stolu nedostanú,“ zdôraznil s tým, že ak chce Európa, aby Ukrajina vyhrala vojnu, bude musieť vyslať vojakov.
Minister sa zároveň zastal svojho štátneho tajomníka Igora Melichra, ktorý vyhlásil, že Ukrajina by mala byť celá pod ruským vplyvom. Kaliňák argumentoval, že za vlády bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, ktorý mal dobré vzťahy s Ruskom, bola Ukrajina pokojná. „A pravda je tá, že dovtedy Ukrajina bola pokojná,“ skonštatoval a dodal, že Janukovyča, ktorý povedal, že Ukrajina nemôže vstúpiť do NATO, násilne zvrhli.
Podľa Šimečku je morálne správne, aby Rusko platilo reparácie Ukrajine a je v záujme Slovenska, aby Ukrajina nekapitulovala. Odmietol tvrdenia o „vojenskom dobrodružstve Bruselu.“ „Rusko nechce mier, je to základná premisa,“ skonštatoval a dodal, že je potrebné tlačiť na Vladimira Putina. Na margo Janukovyča Šimečka uviedol, že ušiel z vlastnej krajiny po tom, čo jeho ľudia zabili 100 ľudí.
Šimečka sa pýta na podporu Smeru z USA
Líder PS Michal Šimečka sa chce na základe novej americkej národnej bezpečnostnej stratégie opýtať amerického veľvyslanca na Slovensku, či bude oficiálnou politikou Spojených štátov amerických podpora strany Smer vo volebnej kampani. Podľa neho dokument podporuje hnutia blízke Donaldovi Trumpovi a jeho hnutiu MAGA, čo na Slovensku zrejme znamená Smer alebo Republika. „Čo nám čo má americká administratíva a Donald Trump hovoriť, aké my máme mať európske zákony, akú my máme mať politiku dovnútra,“ pýtal sa Šimečka a kritizoval neprijateľné miešanie sa USA do vnútorných záležitostí Európy.Čítajte viac Danko: Pellegrini nás bodol do chrbta. Šéf SNS navrhuje, aby sa prezident volil v parlamente
Robert Kaliňák na to reagoval, že USA investujú miliardy každý rok do ochrany Európy, a tak majú pocit, že sa môžu vyjadriť k jej fungovaniu. „Migrácia je zásadný problém, všetky zelené aktivity sú takisto zásadný problém,“ uviedol minister s tým, že Spojené štáty Európu nehodili cez palubu, ale požadujú, aby sa začala správať racionálne.