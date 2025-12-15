Pravda Správy Domáce Na diaľničných príjazdoch do Bratislavy treba rátať s výrazným zdržaním

Na diaľničných vstupoch do hlavného mesta musia šoféri rátať v pondelok ráno s výrazným zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

15.12.2025 08:35
„Na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu sa zrazila dodávka s osobným autom, prejazdný je iba pravý pruh, zdržíte sa 45 minút,“ hlási dopravné spravodajstvo.

Na diaľnici D2 v smere zo Stupavy do bratislavskej Petržalky dosahuje zdržanie 30 minút. „Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere,“ dopĺňa Zelená vlna STVR.

Komplikácia je aj na diaľnici D4 pri Bratislave. Za odpočívadlom Rovinka smerom na Jarovce sa stala nehoda. „Blokovaný je ľavý aj odbočovací pruh, zdržíte sa 10 minút,“ oznamuje Zelená vlna STVR.

