Teror v Sydney si vyžiadal aj život Slovenky. Čaputová: Bola to naša blízka priateľka

Podľa dostupných informácií zahynulo aj 12-ročné dievča, ďalšie tri deti utrpeli zranenia. Celkovo je po útoku zranených najmenej 40 ľudí.
Informáciu o úmrtí Slovensky v Austrálii zverejnila židovská komunita z Komárna. „S hlbokým zármutkom sa lúčime s našou priateľkou Marikou, s ktorou sme sa v posledných rokoch osobne stretávali každý jún v Komárne. Stala sa obeťou teroristického útoku počas Chanuky na svojej obľúbenej pláži Bondi Beach v Austrálii,“ uviedla komunita na sociálnej sieti.
Austrálska polícia uviedla, že strelci boli dvaja – 50-ročný otec a jeho 24-ročný syn. Mladšieho z nich identifikovali ako Návida Akrama. K útoku došlo počas podujatia, na ktorom židia slávili Chanuku.
Čaputová: Bola to naša blízka priateľka
Úmrtie Slovenky potvrdila aj bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa k udalosti vyjadrila vo svojom statuse na sociálnej sieti. „V Sydney opäť zabíjala nenávisť. Správy o teroristickom útoku v Sydney ma veľmi zasiahli,“ uviedla.
Ako napísala, obeťou bola jej dlhoročná blízka priateľka. Správa o 82-ročnej Marike Pogany bývalú prezidentku a jej rodinu veľmi zasiahla. „Táto správa zasiahla mňa a moju rodinu o to viac, že Slovenka, ktorá bola jednou z obetí, bola našou dlhoročnou blízkou priateľkou,“ uviedla Čaputová. Dodala, že jej priateľka pochádzala z významnej rožňavskej rodiny, ktorej väčšina členov holokaust neprežila.
„Sydney bolo pre ňu útočiskom, ďaleko od zla fašizmu a komunizmu,“ napísala bývalá prezidentka a pripomenula, že žena sa po roku 1989 pravidelne vracala na Slovensko a zúčastnila sa aj na jej prezidentskej inaugurácii.
Podľa Čaputovej zahynula na svojej obľúbenej Bondi Beach. „Marika bola výnimočná žena, žila svoj život naplno,“ uviedla a citovala aj jej posledné slová: „Život je boj a treba ho brať, aký je.“
Na záver vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám obetí a pripomenula význam sviatku Chanuka. „Chanuka je sviatok svetla. Je o nádeji. Nestrácajme ju preto ani v týchto ťažkých a smutných chvíľach,“ dodala.
Na mieste činu sa zároveň našli dve podomácky vyrobené jednoduché výbušné zariadenia, ktoré bezpečnostné zložky zneškodnili.
Masaker na jednej z najznámejších a najnavštevovanejších pláží v Austrálii prišiel po vlne antisemitských útokov, ktoré krajinu zasiahli v uplynulom roku. Po teroristickom útoku Hamasu na Izrael v októbri 2023 sa podľa dostupných údajov počet antisemitských incidentov v Austrálii strojnásobil.
Útoky strelcov s takýmto vysokým počtom obetí sú v Austrálii mimoriadne zriedkavé. Tento prípad má najtragickejšie následky od roku 1996, keď si útok Martina Bryanta v Port Arthure vyžiadal 35 obetí. Po tejto udalosti Austrália výrazne sprísnila zákony o držaní zbraní.Čítajte viac Teror na slávnej pláži v Sydney má už 16 obetí. Otec so synom strieľali na Židov oslavujúcich Chanuku
KDH považuje antisemitizmus za rakovinu a nenávisť za hrozbu
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje antisemitizmus za rakovinu a nenávisť za hrozbu, rozkladajúcu každú spoločnosť, v ktorej sa usadí. Hnutie to uviedlo v reakcii na hromadnú streľbu na pláži v austrálskom Sydney počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka).
Židovská Chanuka je podľa KDH sviatkom svetiel, zasvätenia a nádeje. Spôsobom oslavy ako aj časom, na ktorý obyčajne pripadá, najviac pripomína Vianoce. Tvrdí, že v našich zemepisných šírkach tak vytvára priestor pre kresťansko-židovské zbližovanie. „S obrovským zármutkom sme v tejto súvislosti prijali správu, že práve začiatočný deň oslavy Sviatku svetiel si teroristi vybrali na ohavný útok voči židovskej komunite v Austrálii a ich streľba si vyžiadala aj viacero obetí na životoch,“ priblížilo hnutie.