Teror v Sydney si vyžiadal aj život Slovenky. Čaputová: Bola to naša blízka priateľka

Medzi obeťami teroristického útoku v austrálskom Sydney je aj Slovenka Marika. Útok sa odohral počas sviatku Chanuka na pláži Bondi, kde sa nachádzali aj členovia slovenskej židovskej komunity. Aktuálna bilancia obetí je 16 mŕtvych, pričom medzi nimi je aj jeden zo strelcov.

15.12.2025 10:13 , aktualizované: 10:26
Ľudia zapaľujú sviečky obetiam masakry v Sydney
Zdroj: Reuters

Podľa dostupných informácií zahynulo aj 12-ročné dievča, ďalšie tri deti utrpeli zranenia. Celkovo je po útoku zranených najmenej 40 ľudí.

Informáciu o úmrtí Slovensky v Austrálii zverejnila židovská komunita z Komárna. „S hlbokým zármutkom sa lúčime s našou priateľkou Marikou, s ktorou sme sa v posledných rokoch osobne stretávali každý jún v Komárne. Stala sa obeťou teroristického útoku počas Chanuky na svojej obľúbenej pláži Bondi Beach v Austrálii,“ uviedla komunita na sociálnej sieti.

Austrálska polícia uviedla, že strelci boli dvaja – 50-ročný otec a jeho 24-ročný syn. Mladšieho z nich identifikovali ako Návida Akrama. K útoku došlo počas podujatia, na ktorom židia slávili Chanuku.

Čaputová: Bola to naša blízka priateľka

Úmrtie Slovenky potvrdila aj bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa k udalosti vyjadrila vo svojom statuse na sociálnej sieti. „V Sydney opäť zabíjala nenávisť. Správy o teroristickom útoku v Sydney ma veľmi zasiahli,“ uviedla.

Ako napísala, obeťou bola jej dlhoročná blízka priateľka. Správa o 82-ročnej Marike Pogany bývalú prezidentku a jej rodinu veľmi zasiahla. „Táto správa zasiahla mňa a moju rodinu o to viac, že Slovenka, ktorá bola jednou z obetí, bola našou dlhoročnou blízkou priateľkou,“ uviedla Čaputová. Dodala, že jej priateľka pochádzala z významnej rožňavskej rodiny, ktorej väčšina členov holokaust neprežila.

„Sydney bolo pre ňu útočiskom, ďaleko od zla fašizmu a komunizmu,“ napísala bývalá prezidentka a pripomenula, že žena sa po roku 1989 pravidelne vracala na Slovensko a zúčastnila sa aj na jej prezidentskej inaugurácii.

Podľa Čaputovej zahynula na svojej obľúbenej Bondi Beach. „Marika bola výnimočná žena, žila svoj život naplno,“ uviedla a citovala aj jej posledné slová: „Život je boj a treba ho brať, aký je.“

Na záver vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám obetí a pripomenula význam sviatku Chanuka. „Chanuka je sviatok svetla. Je o nádeji. Nestrácajme ju preto ani v týchto ťažkých a smutných chvíľach,“ dodala.

Masaker v Sydney z dronu: Strelec na moste, ľudia ležiaci na pláži
Zdroj: Reuters

Na mieste činu sa zároveň našli dve podomácky vyrobené jednoduché výbušné zariadenia, ktoré bezpečnostné zložky zneškodnili.

Masaker na jednej z najznámejších a najnavštevovanejších pláží v Austrálii prišiel po vlne antisemitských útokov, ktoré krajinu zasiahli v uplynulom roku. Po teroristickom útoku Hamasu na Izrael v októbri 2023 sa podľa dostupných údajov počet antisemitských incidentov v Austrálii strojnásobil.

Pohľad zhora na teror v Sydney: Telá, záchranári, policajti
Zdroj: Reuters

Útoky strelcov s takýmto vysokým počtom obetí sú v Austrálii mimoriadne zriedkavé. Tento prípad má najtragickejšie následky od roku 1996, keď si útok Martina Bryanta v Port Arthure vyžiadal 35 obetí. Po tejto udalosti Austrália výrazne sprísnila zákony o držaní zbraní.

Austrália Sydney Pláž Streľba Čítajte viac Teror na slávnej pláži v Sydney má už 16 obetí. Otec so synom strieľali na Židov oslavujúcich Chanuku

KDH považuje antisemitizmus za rakovinu a nenávisť za hrozbu

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje antisemitizmus za rakovinu a nenávisť za hrozbu, rozkladajúcu každú spoločnosť, v ktorej sa usadí. Hnutie to uviedlo v reakcii na hromadnú streľbu na pláži v austrálskom Sydney počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka).

Židovská Chanuka je podľa KDH sviatkom svetiel, zasvätenia a nádeje. Spôsobom oslavy ako aj časom, na ktorý obyčajne pripadá, najviac pripomína Vianoce. Tvrdí, že v našich zemepisných šírkach tak vytvára priestor pre kresťansko-židovské zbližovanie. „S obrovským zármutkom sme v tejto súvislosti prijali správu, že práve začiatočný deň oslavy Sviatku svetiel si teroristi vybrali na ohavný útok voči židovskej komunite v Austrálii a ich streľba si vyžiadala aj viacero obetí na životoch,“ priblížilo hnutie.

