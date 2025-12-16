Ešte rýchlejšie spojenie Bratislava – Košice. Aké ďalšie zmeny priniesla ZSSK od decembra?

Košický kraj: viac vlakov a nové príležitosti
Najväčšou zmenou, ktorú cestujúci pocítia už v decembri, je návrat linky Košice – Humenné do plnej prevádzky. Po rokoch obmedzení, najmä kvôli stavebným prácam a výlukám, linku naplno obnovujú a počas pracovných dní na nej pribudne viac spojov. Pre obyvateľov priľahlých obcí aj študentov dochádzajúcich do Košíc to znamená jednoduchšie ranné aj popoludňajšie cestovanie. A pre všetkých, ktorí smerujú na vianočné sviatky za rodinou na Zemplín, je to vítané zrýchlenie presunov.
ZSSK zároveň reaguje na blížiace sa otvorenie automobilového závodu vo Valalikoch. Po jeho sprevádzkovaní sa posilnia najmä spoje smerujúce do Moldavy nad Bodvou, Rožňavy, Čane a ďalších obcí v okolí. Vlaky tak do regiónu neprinášajú len mobilitu, ale aj nové pracovné a rozvojové príležitosti.
A pre tých, ktorí cestujú naprieč Slovenskom, je tu ešte jedna dobrá správa: expresy Kriváň medzi Bratislavou a Košicami zrýchľujú! Ten najrýchlejší Kriváň zvládne trasu už za 4 hodiny 53 minút.
Prešovský kraj: lepšie spoje pre turistov
Aj v Prešovskom kraji prináša nový grafikon konkrétne zlepšenia. Pribúdajú nové spoje na linke Kežmarok – Stará Ľubovňa, ktorá je dôležitá nielen pre bežné dochádzanie, ale aj pre turistickú dostupnosť severu Spiša a Pienin.
Viac ranných aj popoludňajších vlakov znamená, že dochádzanie sa stane pohodlnejším a cestovný poriadok prehľadnejším a bez zbytočných hluchých miest.
A hoci to nie je primárnym cieľom grafikonu, pre výletníkov to znamená jednoduchší prístup k miestam, ako je Ľubovniansky hrad, kúpele vo Vyšných Ružbachoch či prechádzky UNESCO lokalitami drevených chrámov.
Nočné spojenia opäť naplno
Pre tých, ktorí cestujú v noci, je veľkou zmenou návrat rýchlikov Zemplín až do Humenného. Obnovenie tejto linky umožnila ukončená elektrifikácia na východnom Slovensku, vďaka čomu je opäť možné jazdiť naprieč regiónom bez obmedzení.
Cestujúci, ktorí zvykli cestovať nočnými spojmi z Bratislavy, tak získajú istotu jednoduchšieho príchodu až na Zemplín.
Modernizácie a letné obmedzenia
Aj keď nový grafikon prináša na východ Slovenska citeľné zlepšenia, rok 2026 bude sprevádzaný aj modernizáciami manažéra železničnej infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré sa dotknú niektorých kľúčových úsekov. Výluky môžu dočasne ovplyvniť cestovanie najmä v turistickej sezóne a budú sa týkať napríklad týchto trás:
- Poprad – Vydrník,
- Červená Skala – Telgárt.
Okrem toho budú počas letných prázdnin pre nižší dopyt obmedzené niektoré regionálne vlaky, no zostávajúce sú nastavené tak, aby zabezpečili dostatočnú kapacitu aj prípoje na diaľkové spoje.
Cestovanie, ktoré posúva región dopredu
Zmeny v grafikone pre Košický a Prešovský kraj nie sú len technickou úpravou cestovného poriadku. Znamenajú rýchlejšiu cestu medzi mestami, lepšie možnosti pre dochádzajúcich, viac spojov pre školy, prácu aj voľný čas a s príchodom investícií do Valalík zároveň otvárajú dvere novým ekonomickým príležitostiam.
Či cestujete na Zemplín, smerujete do Prešova, jazdíte denne do Košíc alebo sa len chcete vybrať za zasneženými krásami Spiša a Pienin, nový grafikon prináša to, čo cestovaniu na východe chýbalo najviac: istotu, predvídateľnosť a spoľahlivosť.