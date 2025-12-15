Energetická pomoc podľa SaS zlyháva. Viskupič varuje, že kyberútok, z ktorého sa Fico smial, má vážne dôsledky

„Kyberútok, z ktorého sa pred pár dňami premiér Robert Fico (Smer) smial, má oveľa vážnejšie dôsledky, ako priznali. Napriek sľubom a plánom vlády totiž nefungujú systémy spojené s energopomocou a zrejme nebudú fungovať ani zajtra, a podľa všetkého ani pozajtra,“ upozornil Viskupič a pripomenul, že ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas) ešte v nedeľu avizovala, že sa ľudia už oddnes budú môcť obrátiť na okresné úrady a riešiť svoje problémy s energopomocou.
Podľa Viskupiča je otázkou, či sa ľuďom vôbec oplatí stáť v radoch na okresnom úrade cez sviatky či medzi sviatkami a riešiť chaos a problémy s energopomocou. Realita je podľa neho totiž taká, že štát je nefunkčný. „Saková sa schováva a premiér Fico si robí detinské srandičky. Bohužiaľ, mnohí ľudia budú mať aj z tohto dôvodu veľmi pokazené Vianoce,“ vyhlásil poslanec. Súčasne upozornil, že ani na call centre, za ktoré daňoví poplatníci zaplatili 2,2 milióna eur, nevedia občanom poradiť, prípadne sa tam ani nedovolajú. Poradiť podľa neho nevedia ešte stále ani okresné úrady.
„V tejto súvislosti je zásadná otázka, ako je to skutočne s bezpečnosťou citlivých dát občanov. Ministerka tvrdila, že tieto dáta o ľuďoch po zbehnutí všetkých prepočtoch na energopomoc boli zo serverov vymazané. Ale teraz zase ministerka rozpráva o napĺňaní databáz na okresných úradoch,“ upozornil Viskupuč s tým, že ak teda majú byť pracovníci na okresných úradoch schopní vybavovať energopomoc, musia mať nejaké dáta, ktoré dnes ešte nemajú. „Ale ak budú mať dáta, a vidíme, že kyberútok sa tu už stal, tak je opäť veľmi relevantná debata o bezpečnosti týchto údajov občanov a oprávnene čakáme a pýtame sa na stanoviská z ministerstva hospodárstva,“ uzavrel Viskupič.Čítajte viac Saková bráni systém energopomoci: Ľudia zadávali zlé údaje. Viskupič hovorí o „energochaose“. Slovensko zvažuje žalobu pre zákaz ruského plynu