SIS: Spolupracujeme so spravodajskými službami tak, aby sa ľudia cítili bezpečne

Slovenská informačná služba (SIS) spolupracuje so spravodajskými službami a zabezpečuje spravodajskú ochranu Slovenska tak, aby sa občania cítili bezpečne aj v období vianočných sviatkov. Informovala o tom SIS, ktorá upozorňuje na posledné prípady vo svete pri útokoch tzv. osamelých vlkov.

15.12.2025 13:55
Hovorkyňa SIS Natália Holubová pripomenula, že hrozbu teroristických útokov a násilných incidentov počas hromadných podujatí, akými sú napríklad vianočné trhy, nie je možné s istotou vylúčiť v žiadnej krajine. Poukázala pritom na zraniteľnosť davu a anonymitu útočníka minimálne do začiatku útoku, rovnako i na motiváciu, ktorú pre útočníkov – jednotlivcov predstavuje náboženský a spoločenský rozmer podujatí.

Polícia zasahuje na pláži po masovej streľbe v Austrálii
Video
Zdroj: Reuters

„Tieto útoky môžu brať ako sebaprezentáciu, od ktorej očakávajú svetovú medializáciu, alebo uznanie od globálnych teroristických organizácií, dokonca môže ísť až o súčasť rivality medzi najaktívnejšími teroristickými skupinami," upozornila.

Uistila, že SIS, i s prihliadnutím na tragické udalosti v zahraničí, situáciu neustále monitoruje a realizuje bezpečnostné opatrenia. „V spolupráci so spravodajskými službami zabezpečujeme spravodajskú ochranu Slovenska aj počas sviatočných dní tak, aby sa občania cítili bezpečne a naplno prežili najpokojnejšie dni v roku," zdôraznila hovorkyňa SIS.

