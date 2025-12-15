Prokurátor Špirko sa podľa premiéra priznal, že sfalšoval dokument, pripisujú mu aj násilie voči manželke

Poukázal pritom na rozhovor Špirka pre spravodajský portál 360-ka. V ňom prokurátor na otázku, či dokument s výpoveďou svedka, ktorý bol označený ako sfalšovaný, nepodpísal on, ale vie kto to urobil, odpovedal: „Dá sa to takto skrátiť“.
„Čo takýto človek robí na generálnej prokuratúre?“ spýtal sa Fico. Pripomenul pritom, že v celej veci malo ísť o výpoveď svedka Ľuboša Vargu. Ten však výpoveď, v ktorej usvedčoval Kaliňáka, neskôr poprel a vo veci podal trestné oznámenie. Vargu v trestnom konaní zastupoval advokát Marek Para, ktorý podľa Fica odmietol v roku 2016 medializovať falošnú výpoveď svedka. Dôsledkom toho podľa premiéra bolo, že bol Para po roku 2020 stíhaný vo veci vymyslenej zločineckej skupiny. Špirko bol podľa Fica vo veci údajného falšovania podpisu na listine aj vyšetrovaný, nepodarilo sa však preukázať, kto zápisnicu podpísal. „Máme na stole jasné dôkazy,“ skonštatoval Fico na margo Špirka, ktorý sa podľa neho na videu ku všetkému priznáva.Čítajte viac Kolíková odmieta Ficove slová o manipulácii trestných konaní v minulom volebnom období
Premiér sa zároveň pýta generálneho prokurátora Maroša Žilinku, či boli naozaj prešetrené všetky trestné oznámenia, ktoré boli podané pre údajné Širkovo násilie voči exmanželke. Podľa neho boli totiž hodené pod koberec.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka, v mene ktorého konal prokurátor Generálnej prokuratúry SR, ešte v septembri zamietol sťažnosť poškodeného prokurátora Vasiľa Špirka podanú proti uzneseniu prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave z 15. apríla tohto roku, ktorým bolo zastavené trestné stíhanie obvineného advokáta Mareka Paru pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Generálny prokurátor totiž po preskúmaní veci dospel k záveru, že sťažnosť poškodeného nie je dôvodná a napadnuté uznesenie prokurátora krajskej prokuratúry bolo vydané v súlade so zákonom a je vecne správne.
Advokáta Mareka Paru orgány činné v trestnom konaní stíhali pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny. Vtedajšia Národná kriminálna agentúra ho obvinila v apríli 2022 v rámci akcie Kaifáš. Údajne sa totiž podieľal na diskreditácii prokurátora bývalého Úradu špeciálne prokuratúry Vasiľa Špirka.
Špirko v minulosti pracoval na trestných činoch riaditeľov rôznych daňových úradov, napríklad podnikateľov Salmanovcov. Je známy z kauzy daňových podvodov, konkrétne neoprávnených vratiek DPH za desiatky miliónov eur na východe Slovenska, keď podal trestné oznámenie na niekdajšieho ministra vnútra Kaliňáka a exministra financií či dopravy Jána Počiatka. Prokurátor uzatvoril dohodu o vine a treste s Vargom a ako súčasť dohody Špirko s Vargom spísali na Kaliňáka trestné oznámenie. Varga to však poprel a tvrdil, že trestné oznámenie spísal pod nátlakom a jeho podpis na ňom je sfalšovaný.