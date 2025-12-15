KDH: Rozhodnutie Rady ÚVO k záchrankovému tendru otvára pandorinu skrinku

„Myslíme si, že téma, ktorá sa zďaleka netýka len záchraniek, je tak vážna, že by sa ňou mal bezodkladne zaoberať nielen minister zdravotníctva, ale aj minister financií a ďalší právni experti na verejné obstarávanie a európske právo,“ uviedol Majerský. Zdôraznil, že vláda zodpovedá za to, aby systém financovania zdravotníctva neskolaboval, aj keď problém nespôsobila.
Podľa Stachuru ide o veľký právny problém, ktorý vie definitívne vyriešiť len Európsky súdny dvor. „Aj v rozhodnutí Rady ÚVO je viacero nejasností, napríklad, či sa verejné obstarávanie má týkať len jednej štátnej poisťovne, alebo aj dvoch súkromných, a mnohé ďalšie otázky,“ dodal.Čítajte viac Fico bráni Šaška. Premiéra nevyrušil právny názor generálneho prokurátora na záchrankový tender
Rada ÚVO zamietla odvolanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a zastavila odvolanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v konaní týkajúcom sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019. ÚDZS aj VšZP oznámili, že sa plánujú obrátiť na Ústavný súd SR. Tvrdili, že úrad prekročil svoje kompetencie.