Rozhodnutie o dovolaní vo veci Dušana Kováčika nepredstavuje hodnotenie viny alebo neviny, zdôraznil najvyšší súd

„Najvyšší súd SR nerozhoduje v politických kategóriách ani v jazyku verejných emócií,“ zdôraznil súd. O nevine Kováčika hovoril v súvislosti s rozhodnutím dovolancieho senátu predseda vlády Robert Fico. Konkrétne povedal, že rozhodnutie dovolacieho súdu je obrovský úspech pre Kováčika, lebo je teraz nevinný.
Dovolací senát Najvyššieho súdu SR minulý týždeň rozhodol, že rozsudkom z 24. mája 2022, ktorým bol Dušan Kováčik uznaný za vinného, bol porušený zákon v neprospech obvineného a predmetný rozsudok na základe dovolania ministra spravodlivosti Borisa Suska, ako aj samotného Kováčika, zrušil. Rovnako dovolací súd zrušil aj skorší rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 20. septembra 2021, ako aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutia obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Špecializovanému trestnému súdu zároveň najvyšší súd prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.Čítajte viac Najvyšší súd nerozhodol o nevine Dušana Kováčika, nariadil len nový proces, reagoval Matovič na Fica
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) ešte v lete 2024 podal dovolanie vo veci odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a zároveň rozhodol o prerušení výkonu rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorý Kováčikovi uložil trest osem rokov väzenia. Reagoval tak na doručený podnet obhajcu odsúdeného, ktorý vyhodnotil ako opodstatnený.
Najvyšší súd (NS) SR uznal 24. mája 2022 Dušana Kováčika za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby. Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi. Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur.Čítajte viac Najvyšší súd zrušil vlastný verdikt a vyhovel Suskovmu dovolaniu v prípade Dušana Kováčika
Špecializovaný trestný súd pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia aj trest prepadnutia majetku. NS SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.
Kováčika následne v septembri 2024 uznal Špecializovaný trestný súd za vinného aj v druhej korupčnej kauze. Kauza sa týkala prijatia úplatku 50-tisíc eur od podnikateľa Petra Košča, ktorý bol ukrytý v knihe. Súd zároveň upustil od uloženia súhrnného trestu pre Kováčika, nakoľko doterajší trest z prvej kauzy považoval za dostatočný.