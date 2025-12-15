Fico dostal pozvanie do USA. Má sa stretnúť s Trumpom

„Je pre mňa cťou, že včera mi osobitný posol amerického prezidenta D. Trumpa odovzdal písomné pozvanie na návštevu USA a stretnutie s ním,“ uviedol premiér vo svojom príspevku na sociálnej sieti.
Podľa Fica má byť súčasťou plánovanej návštevy aj podpora spolupráce v oblasti energetiky. „Chceme spoločne podporiť podpísanie medzivládnej dohody medzi SR a USA o spolupráci v jadrovej energetike a vymeniť si názory na najaktuálnejšie svetové témy,“ napísal predseda vlády.
Premiér zároveň uviedol, že časový rámec jeho návštevy by mal byť spojený s významnými udalosťami v Spojených štátoch. „Časovým rámcom mojej návštevy budú oslavy 250-teho výročia nezávislosti USA a konanie Majstrovstiev sveta vo futbale,“ dodal.
Pozvanie od amerického prezidenta premiér vníma ako potvrdenie smerovania slovenskej zahraničnej politiky. Podľa jeho slov „suverénna zahraničná politika orientovaná na všetky štyri svetové strany prináša svoje výsledky“. Zároveň tvrdí, že Slovensko má „rešpekt, dostáva ponuky na investície a nevyhýbajú sa mu svetoví lídri“.
Robert Fico v tejto súvislosti pripomenul, že sa v tomto roku „opakovane stretol s prezidentmi Číny, Ruskej federácie, Brazílie, Vietnamu, Juhoafrickej republiky", rokoval „s najvýznamnejším hráčom v EÚ s nemeckým spolkovým kancelárom" a absolvoval „desiatky iných dôležitých bilaterálnych stretnutí".