Občiansky protest v Bratislave proti novele Trestného zákona. Pellegrinimu adresujú výzvu

„Toto nie je ich krajina. Nedovolíme, aby ju unášali a rozkladali,“ odkázali organizátori. Z bratislavského Námestia slobody chcú počas protestu vyzvať prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal schválené zmeny Trestného zákona a podal návrh na ich preskúmanie Ústavnému súdu SR.
Parlamentom schválené zmeny v trestnej legislatíve podľa organizátorov pomáhajú mafiánom a vrahom, oslabujú vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti, ale aj kriminalizujú občiansku spoločnosť.Čítajte viac VIDEO: Divočina v parlamente. Piskot, strkanica s Matovičom: Čo ma držíš, čo ma škrtíš? Takto bola schválená novela Trestného zákona
Tvrdia, že vláda namiesto riešenia kolabujúceho zdravotníctva, rozpadajúcej sa infraštruktúry a reálnych problémov ľudí prijíma zákony na ochranu „svojich ľudí“. Zároveň upozorňujú, že novela Trestného zákona môže výrazne oslabiť aj dôkaznú situáciu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.
Parlament minulý týždeň schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu v ten deň ráno v rámci rokovania výborov. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.
Výzva prezidentovi
Progresívne Slovensko (PS) vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby vrátil do parlamentu nedávno schválenú novelu Trestného zákona. Na tlačovej besede to uviedol predseda hnutia Michal Šimečka.
Pozval tiež na protestnú akciu opozičných strán, ktorá sa bude konať v utorok 16. decembra o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave. Šimečka avizoval aj ďalšie podujatia po celom Slovensku, podľa jeho slov ich organizujú v spolupráci s partnerskými opozičnými stranami.
Ak zákon prezident vráti do parlamentu a následne bude jeho veto prelomené, progresívci podajú podnet na Ústavný súd. Ten podajú aj v prípade, ak by Pellegrini zákon podpísal. Opozičné strany vytýkajú najnovšej novele Trestného zákona viaceré prílepky, ktoré k nemu boli pridané, medzi nimi aj tú, ktorá mení postavenie takzvaných kajúcnikov.Čítajte viac Ombudsman sa pre rušenie ÚOO obrátil na Ústavný súd, podporil opozičný návrh
Predseda PS tiež reagoval na tlačovú besedu vládnej strany Smer, kde jej predstavitelia hovorili o cielenej manipulácii trestných konaní voči predstaviteľom tejto strany. Označil to za vyfabulovaný príbeh, podľa jeho slov to predstavitelia tejto strany robia dlhodobo, no teraz je to podľa Šimečku o to nebezpečnejšie, že to robia z pozície moci.
„Keď predseda vlády z tlačovej konferencie verejne zastrašuje a útočí na prokurátorov, sudcov a policajtov, to nie je normálne v demokracii, v právnom štáte. To nie je normálne v krajine, kde má byť oddelená politická moc od tej súdnej,“ vyhlásil Šimečka. Označil to za nebezpečné zastrašovanie všetkých, ktorí na týchto prípadoch pracujú. Ocenil, že sa voči tomu vymedzil generálny prokurátor Maroš Žilinka.
„Nepoznám inú vládu vo svete, ktorý by prijímala opatrenia v parlamente, aby pomáhala zločinu,“ vyhlásil. Vyzval politikov Smeru, aby sa nezaštiťovali svojimi voličmi. Uviedol to v kontexte toho, že neraz sa vyjadrili, že ich voliči od nich chcú vyšetrenie diania v rokoch 2020 až 2023.
Podľa šéfa progresívcov voliči skôr chcú slušné platy, lepší život, lacnejšie potraviny, ale aj bezpečie. Poukázal na dôsledky predošlej novelizácie Trestného zákona. Vystríhal, že najnovšia novela predmetného zákona môže viesť k tomu, že štát si zviaže ruky pri vyšetrovaní mafiánskych trestných činov. Šimečka tiež vyjadril presvedčenie, že aj voliči prezidenta Pellegriniho chcú bezpečie.Čítajte viac Zlodeji sa nám smejú do očí, polícia nič nezmôže. Niektorí sa vyhrážajú, že si nás počkajú, hovoria majitelia obchodu