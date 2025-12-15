Taraba bude zastupovať v Bruseli aj Česko. Hovorí o silnej spolupráci a problémoch Green Dealu

„Pán minister Petr Macinka ma požiadal, aby som zastupoval Českú republiku na Rade ministrov pre životné prostredie členských štátov EÚ, ktorá sa uskutoční zajtra v Bruseli. Túto žiadosť som prediskutoval už počas návštevy pána Macinku a pána Turka v Bratislave. Bez váhania, s veľkou radosťou a zároveň aj s rešpektom som toto poverenie prijal,“ uviedol Taraba.
Pre šéfa slovenského envirorezortu ide o prvý dôkaz toho, že Slovensko a Česko vedia vytvoriť veľmi silný tandem pri presadzovaní politiky zdravého rozumu v Bruseli. Rovnako je presvedčený, že táto spolupráca bude ešte intenzívnejšia a oba štáty prispejú k posilneniu konkurencieschopnosti priemyslu cez odstraňovanie byrokracie a „nezmyselných ideologických enviropolitík“.
Taraba sa podľa vlastných slov teší na spoluprácu s novovzniknutou vládou Andreja Babiša a osobitne s politickou stranou Motoristi sebe, ktorú považuje za spojenca v postupnej demontáži Green Dealu a opatrení, ktoré ničia konkurencieschopnosť Európy.
„Touto cestou pozdravujem aj pána Filipa Turka, s ktorým som sa už v minulosti stretol v Bratislave a ktorého nominácia na šéfa rezortu životného prostredia je, pevne verím, iba otázkou krátkeho času. Teším sa na spoluprácu so všetkými predstaviteľmi novej vlády Českej republiky,“ uzavrel.Čítajte viac Prezident Pavel postoj k Turkovi nezmenil, no dá mu možnosť obhájiť sa