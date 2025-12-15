Pravda Správy Domáce K opozičným protestom sa po prvýkrát pripája Maďarská Aliancia. S prejavom vystúpi jej líder

Po prvýkrát sa k opozičným protestom pripája aj mimoparlamentná strana Maďarská Aliancia.

15.12.2025 20:06
Strana o tom informovala na sociálnej sieti, kde zverejnila plagát k protestu proti najnovšej novele Trestného zákona, ktorý v utorok 16. decembra organizujú v Bratislave opozičné strany.

Predseda politického subjektu László Gubík tiež pre portál Napunk potvrdil, že na podujatí vystúpi s prejavom. Strana ale nie je medzi organizátormi podujatia. Pre portál tiež Gubík uviedol, že o otázke pripojenia sa k protestom prebehla diskusia a námietky voči tomu v strane neboli.

Parlament minulý týždeň schválil novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane. „Prílepky" k novele opakovane kritizovali predstavitelia opozície.

