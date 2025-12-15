Slovákov najviac trápia zdravotníctvo, pracovné príležitosti a odchod mladých ľudí do zahraničia

Ukázal to unikátny prieskum, ktorý realizovalo o.z. DEMDIS v spolupráci s prieskumnou agentúrou NMS Market Research na demograficky reprezentatívnej vzorke 1092 respondentov od 28.10. do 4.12. 2025.
V tomto špeciálnom type prieskumu však mohli všetci respondenti aj sami navrhovať témy a problémy, ku ktorým sa následne ostatní vyjadrovali. Celý report nájdete na našom webe.
Spolu s nimi však hľadala a identifikovala najväčšie problémy Slovenska aj široká verejnosť a čitatelia našich mediálnych partnerov Denníka N, Pravdy a SME.
Dokopy sa tak zapojilo až 1800 ľudí, pričom celkový výsledok hlasovania ukázal vysokú mieru zhody s názormi demograficky reprezentatívnej vzorky 1092 respondentov agentúry NMS Market Research.
Tento prieskum je súčasťou projektu Fórum Slovensko, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v programe Impact Lab Nadácie Pontis. V spolupráci s prieskumnou agentúrou NMS Market Research, výskumným inštitútom sociálnej kohézie DEKK, a mediálnymi partnermi pripravuje projekt Fórum Slovensko prvé občianske fórum svojho druhu na svete.
V digitálnych diskusiách pre celú verejnosť prediskutujeme problémy, ktoré Slovensko najviac trápia, a následne na jar 2026 budú na nich hľadať riešenia reprezentatívny výber 50+ občanov a občaniek Slovenska. Spoločne budeme zisťovať, aké postoje, hodnoty a nálady prevládajú v slovenskej spoločnosti a ako ich demokraticky uplatniť. Cieľom je okrem odporúčaní na zmenu zákonov aj zvyšovanie vzájomného porozumenia, medziľudskej dôvery a rozvíjanie demokratických inovácií pre 21. storočie.
„Všetci žijeme v jednej krajine, ale akosi málo sa navzájom rozprávame a počúvame. Našim cieľom je preto ukázať celému Slovensku, že napriek rôznym názorom si na konci dňa vieme sadnúť za spoločný stôl, počúvať sa navzájom a vytvoriť odporúčania, ktoré vedia posunúť Slovensko dopredu,“ vysvetlil hlavný koordinátor projektu Fórum Slovensko a riaditeľ o.z. DEMDIS Michal Horský.
Top 10 tém, ktoré obyvateľov Slovenska najviac trápia a mali by sme o nich hovoriť spoločne
*podľa prieskumu agentúry NMS na vzorke 1092 respondentov, 28.10. – 4.12. 2025
- Vytvárať viac pracovných príležitostí
- Ako zabezpečiť dostupné a kvalitné zdravotníctvo?
- Prečo mladí odchádzajú a čo by ich tu udržalo
- V prvom rade rozumne hospodáriť v tomto štáte s peniazmi od EU
- Ako zvrátiť súčasné smerovanie Slovenska k ekonomickým problémom a chudobe? (Riešenia rastúcej chudoby)
- Ako znižovať napätie, frustráciu a nenávisť v slovenskej spoločnosti?
- Myslim si že by sme mali diskutovať aj my obyčajný ľudia a mali mať svoj názor na veci
- Kedy sa budu mat obycajny ludia konecne dobre a nerozmyslat nad tym ako preziju dalsie zdrazovanie
- Politici, by mali niesť politickú zodpovednosť, nie robiť nezmyselné rozhodnutie a vedieť, že nebudú potrestaný
- Čo robiť, aby sme nové veci nielen vyrábali, ale aj vymýšlali? (Modernizácia ekonomiky)
Veľký záujem občanov je pre nás signálom, že demokratické inovácie a občianske fóra majú zmysel. K otázke položenej tak široko, ako to bolo v tejto diskusii, je možné pristupovať rôznymi spôsobmi, a výsledky nám preto ukazujú širokú škálu prístupov k výberu a názorov na to, ktoré témy sú pre nás dôležité a mali by sme o nich diskutovať.
Tie sa týkajú všetkého, od životnej úrovne po vízie budúcnosti, a žiadna z nich nie je menej závažná ako ostatné. Do ďalšej časti procesu však v súlade s našou metodológiou posielame desiatku tém, na ktorých sa zhodlo minimálne 74 % všetkých zapojených. Táto finálová desiatka je zároveň očistená od nedostatočne jasných, či príliš všeobecných tém, alebo aj takých, ktoré nie sú v skutočnosti témami na diskusiu, ale názormi.
Top 10 tém, na ktorých sa zhodlo minimálne 74 % všetkých 1800 diskutujúcich
- Ako zabezpečiť dostupné a kvalitné zdravotníctvo?
- Prečo mladí odchádzajú a čo by ich tu udržalo
- Ako zvrátiť súčasné smerovanie Slovenska k ekonomickým problémom a chudobe? (Riešenia rastúcej chudoby)
- Ako znižovať napätie, frustráciu a nenávisť v slovenskej spoločnosti?
- Ochrana životného prostredia
- Ako vytvoriť a udržať dlhodobú víziu Slovenska
- Čo robiť, aby sme nové veci nielen vyrábali, ale aj vymýšľali? (Modernizácia ekonomiky)
- Prečo vzdelávanie nie je na Slovensku prioritou. A čo s tým?
- Akú politiku a akých lídrov chceme, aby Slovensko bolo spokojnou krajinou?
- Bezpečnosť a obrana Slovenska v čase kríz a vojen
Rovnako ako desiatka výsledných tém je dôležité široké zapojenie sa do diskusie. Digitálna diskusia sa ukazuje ako užitočný nástroj, ktorý do zdieľaného (virtuálneho) priestoru privádza skupiny obyvateľstva, ktoré by si inak náročne hľadali príležitosť na nachádzanie spoločných pohľadov a východísk. V prostredí krízy demokracie a spoločenskej dôvery je znižovanie prahov zapojenia a tvorba spoločných fór jedným zo spôsobov, ako im čeliť.
Prvá digitálna diskusia je len úvodným krokom k živým diskusiám Fóra Slovensko. Budeme radi, ak sa touto cestou s nami vyberiete ďalej.
Čo bude ďalej?
Proces výberu témy Fóra Slovensko je navrhnutý tak, aby bol viacstupňový, metodicky konzistentný a verejne zrozumiteľný. Jeho ambíciou je vybrať takú tému, ktorá je spoločensky naliehavá, má strategický význam pre budovanie dlhodobého deliberatívneho priestoru a zároveň je vhodná na kvalitné, vyvážené a realizovateľné diskusie.
Výber preto nezahŕňa iba názory verejnosti, ale opiera sa aj o strategické hodnotenie členov o.z. DEMDIS, indikáciu záujmu kľúčových stakeholderov a expertné posúdenie témy z pohľadu deliberatívnej metódy.
Prvá fáza v podobe verejnej digitálnej konzultácie je za nami. Išlo o prvý kľúčový krok na zistenie toho, ktoré spoločenské problémy považuje verejnosť za najdôležitejšie a kde je ochota zapojiť sa do diskusie. Desať najlepšie hodnotených tém postupuje ďalej.
Nasleduje hodnotenie potenciálu strategického dopadu na sneme DEMDIS, kde členovia posudzujú, pri ktorej téme by malo prvé Fórum Slovensko najväčšiu legitimitu, prínos a strategickú udržateľnosť. Tretím krokom je konzultácia s komunitou Priateľov a Priateliek Fóra Slovensko, ktorá ukazuje mieru záujmu stakeholderov a ich pripravenosť pracovať s výsledkami fóra.
Vo štvrtej fáze prebieha expertné hodnotenie vhodnosti témy pre 2×2-dňové deliberatívne fórum. Skúma sa najmä realizovateľnosť, dostupnosť odborných vstupov a potenciál viesť zrozumiteľnú, argumentačne vyváženú diskusiu.
Všetky štyri hodnotiace vstupy sa potom stretávajú na záverečnom zasadnutí Organizačného výboru. Ten overuje integritu procesu, správnosť dát a formálne potvrdzuje tému s najvyšším celkovým skóre. Výsledkom je oficiálne schválená téma Fóra Slovensko spolu s verejným odôvodnením výberu.
O Fóre Slovensko
Fórum Slovensko je prvé nezávislé občianske fórum, ktoré spája živé diskusie 50 občanov a občaniek Slovenska s digitálnymi DEMDIS diskusiami pre celú verejnosť. Jeho cieľom je zvyšovať vzájomné porozumenie, medziľudskú dôveru a rozvíjať demokratické inovácie pre 21. storočie.
Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike digitálnych diskusií zas na tomto linku.