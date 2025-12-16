FOTO: Hrozivé nehody na D1: prevrátený autobus, dvaja mŕtvi po čelnej zrážke auta s kamiónom

Bratislavská polícia informovala o hrozivo vyzerajúcej nehode. K tej došlo krátko pred 03:00 hod. Diaľkový autobus zn. Mercedes počas jazdy po diaľnici D1 v úseku 31,5 km v smere do Bratislavy zo zatiaľ presne nezistených príčin zišiel z cesty na trávnatý porast mimo vozovky.
„Tam sa autobus prevrátil na bočnú stranu, pričom v tom čase sa v ňom nachádzalo celkovo 11 cestujúcich občanov z Ukrajiny,“ informovali policajti. Ako doplnili, vodič autobusu bol podrobený dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá sa skončila s negatívnym výsledkom.
„Na nevyhnutne potrebný čas bol blokovaný pravý jazdný pruh, v ktorom záchranné zložky vykonávali potrebné úkony,“ uzavreli policajti.
K nehode autobusu došlo v katastri obce Blatné (okres Senec), zranilo sa pri nej osem ľudí. „Zasahujúci hasiči vyniesli z autobusu dve ťažko zranené osoby pomocou nosidiel, zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a asistovali pri ich naložení do vozidiel Zdravotnej záchrannej služby,“ priblížil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Na mieste zasahovali hasiči z Pezinka, Senca, Bratislavy a Trnavy.
V čase krátko pred 04.30h policajti prijali informáciu o zrážke vozidla a chodca na diaľnici D2. „Hliadka PZ hodnovernosť oznámenia na mieste preverila a potvrdila, pričom na mieste bolo zistené že v úseku 68 km diaľnice D2 v smere z Bratislavy do Maďarska, v blízkosti čerpacej stanice, došlo k zrážke vozidla zn. Ford Tranzit a chodkyne, ktorá sa po diaľnici pohybovala v tmavom oblečení,“ uviedla polícia. Chodkyňu doposiaľ neznámej totožnosti s viacerými zraneniami previezli na ošetrenie do nemocnice. „Vodič vozidla Ford bol podrobený vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Tá skončila s negatívnym výsledkom,“ dodali policajti.
K dopravnej nehode s tragickým následkom boli dopravní policajti vyslaní aj včera krátko pred 17.30 h do obce Most pri Bratislave. „Tu na riadne vyznačenom priechode pre chodcov došlo k zrážke 79-ročného chodca prechádzajúceho po priechode a vozidla Volkswagen Touareg,“ uviedla polícia s tým, že chodec v dôsledku zrážky utrpel na mieste zranenia, ktorým podľahol. „Vodič vozidla bol na mieste obmedzený na osobnej slobode a za účelom vykonania potrebných úkonov eskortovaný a policajné oddelenie,“ dodala polícia.
K ďalšej udalosti – tento krát zrážke chodca a električiek, boli policajti vyslaní krátko po 17.00h do mestskej časti Dúbravka. „Podľa doterajších informácií prechádzal chodec električkové koľajisko v mieste na to určenom, pričom sa nepresvedčil, vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich električiek, že tadiaľ môže bezpečne prejsť, následkom čoho došlo k jeho zrážke s električkou v smere na ul. M. Sch. Trnavského, a následne chodca odhodilo do prichádzajúcej električky v smere na ul. Agátová,“ opísali situáciu policajti.
Test na alkohol u vodičov električiek sa skončil s negatívnym výsledkom, u chodca s pozitívnym výsledkom 0,67mg/l. Chodec utrpel poranenia hlavy, s ktorými bol prevezený do nemocnice za súčinnosti policajnj hliadky, ktorú si vyžiadala posádka RZP, nakoľko chodec nespolupracoval a odmietal byť prevezený k ďalším vyšetreniam. Dopravná nehoda v štádiu objasňovania, uzavrela bratislavská polícia
Tragická nehoda pri Trenčíne
Trenčianska polícia informovala o tragickej dopravnej nehode na diaľnici D1, ku ktorej došlo dnes krátko po polnoci. „Na základe doteraz zistených skutočností, 52-ročná vodička osobného motorového vozidla zn. Renault Thalia na diaľnici D1 v katastrálnom území Zamarovce, v smere na Žilinu, z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky, kde došlo k čelnému nárazu s protiidúcim nákladným vozidlom zn. Scania,“ opísali situáciu policajti.
52-ročná vodička a jej 61-ročný spolujazdec utrpeli pri zrážke vážne zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahli. 61-ročný vodič kamióna neutrpel žiadne zranenia. Bol podrobený dychovej skúške, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom, uviedla polícia s tým, že za účelom zistenia príčin nehody bude nariadená aj súdno-znalecká pitva.
„Na mieste tragickej dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Privolaný bol aj znalec z odboru cestná doprava,“ informovali policajti. Daný úsek bol z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov na približne päť hodín úplne neprejazdný.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Trenčíne začal trestné stíhanie pre prečin Usmrtenie. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckých skúmaní,“ uzavrela trenčianska polícia.
Na vjazdoch do Bratislavy sa tvoria kolóny, na Pezinskej Babe spadol strom
Doprava smerom do Bratislavy sa v utorok ráno na niektorých miestach komplikuje. Dôvodom sú viaceré kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Na diaľnici D2 na vjazde do hlavného mesta od Malaciek si vodiči postoja 30 minút. Zdržanie je aj na D1 na vjazde do Bratislavy od Senca, kde si vodiči postoja 15 minút. Kolónu a desaťminútové zdržanie hlásia aj na Račianskej ulici smerom do centra.
Zelená vlna STVR upozorňuje aj na odstavený kamión na D1 za križovatkou Vajnory smerom do Petržalky, blokuje pravý jazdný pruh.
Dávať pozor si treba aj na vrchole Pezinskej Baby, kde spadol na cestu strom. Úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch.