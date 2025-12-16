Novelu Trestného zákona prijala NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. Za drobnú krádež sa do Trestného zákona opätovne zavádza pravidlo „trikrát a dosť“. Pribudli aj nové skutkové podstaty trestných činov. Takisto sa mení aj Trestný poriadok. Úprava inštitútu kajúcnika sa podľa odôvodnenia zneužíva napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí kajúcnika, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné. Zaviedlo sa preto pravidlo bližšie špecifikovať „nepoužiteľnosť dôkazov získaných prostredníctvom poskytnutia nezákonného benefitu“ a vyslovene sa prikázalo súdu „vyrovnať sa v odôvodnení rozsudku s dôveryhodnosťou spolupracujúcej osoby, ktorej bol poskytnutý benefit“.Čítajte viac Škodlivý a vecne nenáležitý, generálny prokurátor Žilinka ostro kritizuje prílepok k trestnej novele
„Je to naliehavé“. Zmeny Trestného zákona sú škodlivé, varuje Žilinka a obracia sa na prezidenta
Generálny prokurátor Maroš Žilinka poukázal na škodlivosť prijatých zmien Trestného zákona. Je podľa neho naliehavé, aby prezident zvážil vrátenie zákona poslancom Národnej rady SR. Žilinka sa tak vyjadril na sociálnej sieti.