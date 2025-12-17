Kým Dánsko úplne ruší doručovanie listov, Slovenská pošta mení stratégiu

Dôvodom je ekonomická neudržateľnosť systému, keďže objem listových zásielok v krajine klesol za posledných dvadsaťpäť rokov o masívnych deväťdesiat percent. Dáni už komunikujú so štátom aj medzi sebou takmer výhradne elektronicky a udržiavanie celonárodnej doručovateľskej siete pre hŕstku fyzických obálok sa stalo neefektívnym luxusom. Dánska pošta sa tak transformuje na čisto logistickú spoločnosť zameranú na balíky a e-commerce, pričom do popredia stavia ekológiu a masívnu elektrifikáciu svojej flotily.
Evolúcia namiesto šoku
Slovenská pošta síce k takémuto extrémnemu riešeniu nepristupuje, no trend úbytku klasických zásielok neignoruje. Od 1. januára 2026 preto zavádza nový cenník, ktorým reaguje na zmenu zákazníckeho správania a jasne ukazuje, že budúcnosť patrí balíkom a digitálnym službám.
Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka zdôraznil, že úprava taríf je nevyhnutná pre zachovanie kvality služieb, pričom zmeny sú nastavené tak, aby zvýhodňovali moderné formy podania, o ktoré je najväčší záujem.
Za papier a okienko si priplatíme
Zákazníci, ktorí naďalej preferujú tradičný spôsob podania zásielok priamo pri poštovej priehradke, musia počítať s miernym nárastom cien. Sadzba za základný list druhej triedy do 50 gramov sa zvýši na 1,40 eura, čo predstavuje navýšenie o dvadsať centov. Tento krok odzrkadľuje vysokú personálnu a časovú náročnosť spracovania fyzických zásielok.
Podobné úpravy sa dotknú aj poštových poukazov či služby SIPO, ktorých využívanie má dlhodobo klesajúcu tendenciu. Pošta týmto spôsobom prenáša reálne náklady na manuálnu prácu do ceny služby, čím sa snaží nasmerovať klientov k efektívnejším alternatívam.
Kompenzáciou za vyššie ceny pri priehradkách je však výrazné cenové zvýhodnenie pre tých, ktorí využijú elektronické služby. Ak sa zákazník rozhodne podať zásielku cez Mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty alebo využije ePodací hárok, výsledná cena bude podstatne nižšia. Rozdiel je najviditeľnejší pri doporučených listoch prvej triedy, kde pri online podaní zaplatí odosielateľ 2,90 eura, zatiaľ čo pri fyzickom podaní na pošte by ho tá istá služba stála až 3,80 eura.
Úspora na jednej zásielke tak dosahuje takmer jedno euro, čo pri poistených listoch platí obdobne. Zákazník tak šetrí nielen svoje peniaze, ale vďaka predvyplneným údajom aj čas strávený na pobočke.
Balíky budeme posielať lacnejšie
Pozitívnou správou pre širokú verejnosť je úprava cien v segmente balíkových zásielok, ktoré sú motorom súčasného poštového trhu. Ceny balíkov podaných fyzicky na priehradke zostávajú nezmenené, no pri online podaní pošta znižuje ceny o desať centov. Nové sadzby tak začínajú už na sume tri eurá za balík, ktorý podáme a zaplatíme elektronicky. Na takúto zásielku potom už len nalepíme adresný štítok. Keď nemáme tlačiareň, stačí na balík napísať vygenerovaný kód a poslať ho – buď cez BalíkoBOX, alebo ho odniesť na hociktorú poštu a iba položiť na miesto určené pre online zaplatené zásielky – bez čakania a zdržiavania sa. V rámci medzinárodného styku zostávajú ceny balíkov do Českej republiky a krajín Európy na rovnakej úrovni, mierne zdraženie do štyroch eur sa dotkne len balíkov smerujúcich do ostatných krajín sveta.
Koniec poplatkov za komfortné služby
Slovenská pošta zároveň pristupuje k zrušeniu poplatkov za niektoré obľúbené doplnkové služby, čím chce zvýšiť komfort zákazníkov a kompenzovať úpravy v cenníku listov. Od januára 2026 budú služby opakovaného doručenia a preposlania zásielky na inú adresu úplne bezplatné.
Ak adresát nájde v schránke oznámenie o uložení zásielky, nemusí hneď utekať so žltým lístkom na pobočku. Môže požiadať opätovné doručenie, ktoré bolo doteraz spoplatnené sumou dve eurá, alebo o presmerovanie zásielky na inú adresu, čo doteraz stálo 3,50 EUR. O tieto služby bude možné od januára požiadať zadarmo a jednoducho – telefonicky, cez webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu, čo výrazne zjednoduší život ľuďom, ktorí nemajú čas navštíviť pobočku v čase jej otváracích hodín.
Zaujímavosti z poštového sveta
Transformácia poštových služieb nie je len otázkou ekonomiky, ale aj fascinujúcej histórie, ktorá ukazuje schopnosť tohto sektora prispôsobiť sa akýmkoľvek podmienkam. Dôkazom odolnosti je napríklad najstaršia fungujúca pošta na svete v škótskom meste Sanquhar, ktorá slúži verejnosti nepretržite už od roku 1712, napriek viacerým pokusom o jej zatvorenie.
Zaujímavosťou je aj príbeh ikonických britských poštových schránok, ktoré boli pôvodne zelené, aby splynuli s vidieckou krajinou, no pre časté kolízie s chodcami ich v roku 1874 pretreli na výraznú červenú. Adaptabilitu pošty dokazuje aj existencia plávajúcej pošty na jazere Dal v indickom Kašmíre, ktorá doručuje správy priamo na vode. Slovenská pošta svojimi aktuálnymi zmenami píše ďalšiu kapitolu tejto evolúcie, kde sa tradičné hodnoty spájajú s modernými technológiami pre potreby 21. storočia.