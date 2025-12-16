Pravda Správy Domáce Hotovo. Američania vyrobili už všetkých 14 slovenských stíhačiek F-16, ďalšie tri prídu už vo štvrtok

Americká zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin oznámila, že dokončila výrobu všetkých stíhačiek typu F-16 Block 70 pre Slovensko a Bulharsko.

16.12.2025 13:31 , aktualizované: 13:34
Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018 s cieľom zmodernizovať svoje vzdušné sily a nahradiť vtedy nepoužívané stíhačky MiG-29, ktoré boli spolu so systémami protivzdušnej obrany medzičasom odovzdané ako pomoc Ukrajine napadnutej Ruskom.

Ministerstvo obrany tiež v utorok informovalo, že vo štvrtok okolo poludnia priletia na vojenskú základňu do Kuchyne pri Malackách ďalšie tri slovenské stroje F-16.

Dodanie amerických stíhacích lietadiel na Slovensko sa oneskorilo pre pandémiu ochorenia COVID-19. Slovenské vzdušné sily majú k dispozícii zatiaľ sedem z objednaných strojov, prvé z nich prileteli na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v lete minulého roka. Zvyšné majú byť dodané postupne do roku 2027.

+28Ďalšie stíhačky F-16 prileteli na Slovensko.

„Kompletné letky lietadiel F-16 Block 70 umožnia Bulharsku a Slovensku zabezpečiť svoju protivzdušnú obranu a podporovať hliadkovanie NATO prostredníctvom moderných, plne interoperabilných stíhacích lietadiel. Tieto lietadlá sa priamo pripájajú k systémom NATO a majú podporu misií, ktoré už teraz vykonávajú prevádzkovatelia lietadiel F-16 v celej Európe,“ uviedla v pondelkovom vyhlásení spoločnosť Lockheed Martin.

