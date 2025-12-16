Pravda Správy Domáce Poslanci riešili bezpečnosť železníc po sérii nehôd. Výbor NR SR však nebol uznášaniaschopný - stoličky koalície boli prázdne

Poslanci riešili bezpečnosť železníc po sérii nehôd. Výbor NR SR však nebol uznášaniaschopný - stoličky koalície boli prázdne

Posledné nehody vlakov, mimoriadnosti a bezpečnosť na železniciach boli v utorok témou neformálnej diskusie vo Výbore Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Pre neúčasť koaličných poslancov nebol uznášaniaschopný, napriek tomu sa prítomní členovia zaujímali o podmienky bezpečnosti v železničnej doprave.

16.12.2025 16:45
debata (5)

Ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smer) zastúpila štátna tajomníčka Denisa Žiláková, s poslancami debatovali aj zástupcovia železničných spoločností a odborových združení.

Ráž ukázal kľúčové zábery zo zrážky vlakov pri Pezinku
Video

Žiláková po stretnutí vyslovila ľútosť nad zranenými pri zrážkach vlakov v okolí Rožňavy a Pezinka. „Slovenská vláda, ministerstvo dopravy pristúpili k výrazným odškodneniam všetkých zranených. Prebieha odškodňovanie a chceme ubezpečiť verejnosť, že všetci poškodení a zranení budú do marca plne odškodnení,“ povedala štátna tajomníčka. Zároveň pripomenula, že z akčného plánu zvýšenia bezpečnosti v železničnej doprave, ktorý už skôr schválila vláda, vyplýva osem vážnych opatrení.

„Chceme, aby sa obyvatelia Slovenska bezpečne dopravili do svojich domovov na Vianoce, a robíme všetko pre to, aby železničná doprava bola bezpečná. A to v podobe modernizácií tratí, ktoré obsahujú ETCS zariadenia,“ povedala Žiláková. V súčasnosti je podľa nej historicky najväčšia modernizácia železničných tratí na Slovensku, ktoré zahŕňajú ETCS zariadenia, a zároveň nakupujú nové vlaky s ETCS. „Urobíme všetko pre to, aby neboli zranení a neboli škody na majetku a na zdraví obyvateľov,“ dodala v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami, na ktoré pocestujú ľudia aj po železnici.

Autentické zábery, z ktorých mrazí. Takto vyzeral zásah v Pezinku po zrážke vlakov
Video
Facebook X.com 5 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #železnice #vlaky #vlak #ZSSK #ŽSR #železničná doprava #Jozef Ráž
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"