Na pošte čakali aj 45 minút. Pobočky v Bratislave sú pred Vianocami pod náporom. Čo je za tým?

Maroš dostal minulý týždeň do schránky žltý lístok. Nechcel zbytočne tápať a jazdiť po celej Vrakuni, a tak si zisťoval, kde v okolí si môže vyzdvihnúť doporučenú poštu. „Na webe sa uvádza, že pobočka Slovenskej pošty na ulici Čiernovodská v bratislavskej Vrakuni je dočasne zatvorená. Na Podunajské Biskupice a časť Vrakune tak ostala jediná pošta – na ulici Uzbecká. Okrem nej je ešte jedna maličká vo Vrakuni na Rajeckej ulici,“ napísal nám do redakcie.
Na Uzbeckú prišiel v piatok okolo deviatej hodiny, rovnaké pohnútky ako on však malo aj ďalších asi 35 ľudí. Otvorené boli dve bežné okienka a jedno bankové. Maroš si vytlačil lístok a čakal, kým príde na rad. Na jeho prekvapenie sa z miesta nepohol skoro hodinu. „Čakal som 45 minút. Niekoľkokrát som mal chuť odísť, lebo však do roboty treba prísť,“ neskrýval sklamanie.Čítajte viac Pošta ohlásila veľké zmeny: zatvorí desiatky prevádzok v mestách. Na vidieku skončia pobočky, ako ich poznáme
„Ak má človek šťastie, sedí a čaká. Lístky k okienku volajú bez nejakého systému. Na tabuli sú štyri čísla, ale nové sa zobrazí ako prvé a za ním sú už tri vybavené. Myslím, že by to malo byť naopak, aby bolo vidieť, ako človek postupuje v poradí. Netušíte koľký ste v poradí, kedy prídete na rad, ani to, koľko ľudí je pred vami, pretože lístky sú podľa toho, čo vybavujete ešte označené písmenom a číslom,“ napísal nám do redakcie rozhorčený mail.
Sťažujú sa na doručovanie
Obdobné skúsenosti mali okrem Maroša aj iní. Vo veľkej miere sa sťažovali na doručovanie zásielok, mnohé recenzie, ktoré sme našli na Google, sú spred niekoľkých mesiacov. „Doporučenú poštu sa ani nesnažili doručiť, len žltý lístok nechávajú. No a čakacia doba? Otras, hanba. Ak sa z pošty dostaneme do hodiny, máte šťastie,“ recenzoval Zsolt B. pred štyrmi mesiacmi pod adresou spomínanej pobočky.
Z približne rovnakého času pochádza aj skúsenosť Júlie S. „Prednostné vybavenie zásielky podanej elektronicky tu neexistuje, a keď už som sa po pol hodine čakania dostala na okienko, tak pán, ktorý evidentne nemá tušenie, čo robí, sa ma snažil presvedčiť, že táto pošta nemôže prijať balík, ktorý je označený ako „krehké“, a teda mi zásielku neprijme. Na to ho upozornila kolegyňa, že ale môže a musí to prijať,“ opísala s tým, že situácia eskalovala a vedúca pošty sa jej musela ospravedlniť.
Našli sme však aj pozitívnu spätnú väzbu. „Napriek tomu, že im pribudla práca po zrušení pošty na Čiernovodskej, to zvládajú. Ja som spokojná s ich službami,“ napísala Gizela P.
Vybavili ho za 30 sekúnd, čakal 25 minút
Podobnú skúsenosť ako Maroš mal Jaroslav, no na inom konci Bratislavy. Najčastejšie navštevuje „Červenú poštu“ v Petržalke na Furdekovej 55. „Vždy, keď prídem na poštu, mám pocit, akoby som sa vrátil späť v čase minimálne o 20 rokov. Hoci tam musím zájsť len vo výnimočných prípadoch, nikdy sa na to neteším,“ konštatoval.
Hovorí, že hoci je spomínaná pobočka vybavená digitálnym poradovníkom, čas čakania to neskráti. Poslednú skúsenosť má z minulého týždňa, keď posielal doporučený list. „Z približne štyroch okienok boli otvorené len dve. Nehľadiac na to, že sa na vybavenie zásielok tvoril dlhý rad ľudí, úradníčka v jednom okienku namiesto vybavovania ľudí triedila poštu. Fakticky tak fungovalo iba jedno pracovisko,“ napísal nám.
Neskôr zachytil, ako jedna z dám, ktoré čakali rovnako dlho ako on, prišla k okienku bez toho, aby vyvolali jej číslo. „Poštovú úradníčku poprosila, či by sa nemohla „predbehnúť“, lebo na vybavenie čaká už vyše pol hodinu. Ja som spravil to isté po približne 25 minútach čakania na úkon, ktorý sme vybavili za 30 sekúnd a zaplatil som zaň 2,20 eura,“ priznal Jaroslav.
Prepravia 100-tisíc balíkov
Netreba zabudnúť dodať, že situácie, ako ich opísali čitatelia Maroš a Jaroslav nemusia zodpovedať všetkým pobočkám po Slovensku. Pravda v tejto súvislosti oslovila Slovenskú poštu. Ako vysvetlila hovorkyňa Eva Peterová, pred Vianocami je najväčší záujem o služby ako posielanie a doručovanie zásielok. Denne ich v týchto dňoch prepravia cez 100-tisíc.
Pošta má v rámci Slovenska 2112 výdajných miest, kam zaraďuje kamenné pobočky, poštaPointy, BalíkoBoxy a partnerské AlzaBoxy. Peterová hovorí, že aj napriek zvýšenému náporu preto dokážu kapacitne zabezpečiť požadovanú kvalitu služieb. Obávať by sa nemali ani tí, ktorí podajú balík do 19. decembra – do Vianoc ho doručia.
Peterová odporúča pri odosielaní balíkov využiť online predaj, ktorý šetrí čas a podľa jej slov aj peniaze. „Takto podanú a zaplatenú zásielku môžu poslať cez BalíkoBOX, partnerský AlzaBOX alebo priniesť na kamennú pobočku a iba položiť na miesto určené pre Online podané a zaplatené zásielky – bez čakania,“ vyzdvihla. Keďže vlani sa im to osvedčilo, aj tento rok pred Vianocami posilnili podľa hovorkyne tímy o externých kuriérov, aby predišli preťaženiu doručovateľov.
V mnohých rodinách je ešte stále zvykom, zasielať si poštou papierovú pohľadnicu. Ich podaj však postupne klesá. Na porovnanie, kým v roku 2019 sme poslali vyše 533-tisíc kusov papierových pohľadníc, vlani to bolo 345-tisíc. Naopak, rastie záujem o online verzie, ktoré si ľudia môžu vytvoriť a po zaplatení odoslať z mobilu. Pošta ich potom vytlačí a doručí v papierovej podobe. „Minulý rok bolo cez túto službu odoslaných takmer 30-tisíc pozdravov,“ spresnila hovorkyňa.
V decembri dôchodky, v januári energošeky
Maroš podotkol, že náporu z časti rozumie, keďže v decembri seniori dostávajú aj 13. dôchodky a niektorí si ich nechávajú vyplácať na pošte v hotovosti. „Jediná pozitívna skúsenosť bola, že pani za okienkom pomohla staršej nevládnej pani a zaniesla jej dôchodok v sprievode vnučky až na parkovisko do auta,“ dodal.
Z 1,5 milióna seniorov je to však len zlomok. „Vyplácanie dôchodkov cez Slovenskú poštu využíva 319-tisíc klientov. 290-tisíc z nich si necháva doručovať dôchodok domov, ostatní si po dôchodok chodia na poštu,“ spresnila Peterová.
Nápor zrejme čaká poštu aj v januári, keď sa budú vyplácať v hotovosti energošeky s kompenzáciami za ceny tepla. Budú mať podobu poštových poukážok, pričom ich minimálna nominálna hodnota bude päť eur. Poštové poukazy sú podľa hovorkyne pošty štandardnou službou na vyplácanie peňažných hotovostí.
Vyplácajú sa tak nielen dôchodky či sociálne dávky, v minulosti to boli napríklad aj odmeny za očkovanie proti Covidu. „Slovenská pošta je pripravená aj na výplatu energošekov po uzatvorení kontraktu s ministerstvom hospodárstva. Informáciou o počte klientov, ktorých sa výplata energošekmi dotkne, zatiaľ pošta nedisponuje,“ priblížila Peterová.
Čo zdražie, a čo zlacnie
Slovenská pošta oznámila tento týždeň zmeny v tarifách poštovej služby. Od 1. januára 2026 napríklad zdražie poslanie základného listu do 50 gramov v 2. triede. Kým v decembri si takýto list pošlete za 1,20 eura, po novom roku to bude o 20 centrov drahšie a zaplatíte 1,40 eura. Za miernym navýšením ceny listových zásielok je fakt, že ľudia ich každým rokom posielajú menej a menej, a zároveň rastú nároky na prevádzku a bezpečnosť.
Pošta vykompenzuje zmeny vyšším cenovým zvýhodnením online podania zásielok, či už cez mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty, alebo ePodací hárok. V praxi sa to odrazí na nižšej cene. Ušetriť sa bude dať napríklad pri doporučenom liste 1. triedy. Kým na priehradke bude od januára stáť 3,80 eura, pri online podaní zaň zaplatíte 2,90 eura.
Podobne to bude aj pri poistenom liste do 500 eur. Na priehradke zaň zaplatíte 4,30 eura, online 3,40 eura. V oboch prípadoch ušetríte po 90 centov.
Pri balíkoch sa ceny za podanie na priehradke meniť nebudú a zostanú rovnaké. Lacnejšie budú tie, ktoré podáte online, ich cena klesne o 10 centov. Nové sadzby sa tak začínajú už na troch eurách. Cena za balík na poštu/výdajné miesto do päť kilogramov sa zníži z 3,10 eura na 3 eurá, za balík do 10 kilogramov klesne z 3,50 eura na 3,40 eura. Úpravou prejdú aj poštové poukazy a SIPO, dôvodom je klesajúci trend a rastúce náklady na spracovanie.
Rušiť sa budú aj poplatky za takzvané užitočné služby. Kým opakované doručenie bolo doteraz spoplatnené sumou 2 eurá a preposlanie zásielky na inú adresu cenou 3,50 eura, od januára 2026 budú tieto služby pre klientov úplne zadarmo.