Ocenili mladých podnikateľov. Víťaz pomáha pri výbere IT služieb

Hlavnú cenu pre absolútneho víťaza získal Lukáš Řezanina so spoločnosťou Nordics. Založili ju v roku 2020 a v strednej Európe patrí medzi lídrov v oblasti tzv. vendor inteligencie (inteligencie dodávateľov).
„Zaoberáme sa tým, že veľkým korporáciám, bankám a poisťovniam pomáhame s nákupom IT služieb. Je to oblasť, kde míňajú obrovské financie, a my sa im snažíme poradiť, koľko by mal daný projekt stáť, v akých technológiách sa to aktuálne vyvíja a ktorí z dodávateľov sú pre daný projekt ideálni,“ priblížil pre Pravdu 33-ročný Košičan.
Nápad na podnikanie dostal, keď vyvíjal cestovnú aplikáciu využívajúcu rôzne databázy. Kolega, s ktorým na tom pracoval, odišiel a on zostal s projektom, ktorý nevedel dokončiť.
V tom čase sa zdržoval vo Švédsku, a keď tam hľadal dodávateľa, zistil, že aj Švédi majú podobný problém ako on – tiež mali projekt a čo najrýchlejšie potrebovali zohnať dodávateľa IT služby. A tak sa Řezanina do toho pustil.
Ako vysvetlil, externých dodávateľov v oblasti IT služieb si, samozrejme, dokážu nájsť aj samotné firmy, ale je to práca, ktorú manažéri nemajú radi, lebo zaberie veľa času, zatiaľ čo ich technológia umožňuje, aby mali výsledok už za pár sekúnd.
Za výhodu považuje i to, že ich firma sa sústreďuje iba na IT služby. Konkurencia sa venuje buď všetkým oblastiam v rámci obstarávania, alebo IT dodávateľa nevyberá s využitím umelej inteligencie a najmodernejších technológií.
„Celkovo sme na našej platforme mali okolo 300 tendrov a možno viac ako 40 klientov z rôznych krajín Európy. Máme 15 zamestnancov, teraz sme vo fáze získavania investora,“ prezradil Pravde. Priznal, že cieľom je expandovať do zahraničia.
„Ak vieme, že tu banky o to majú záujem, lebo s tým majú problém, ešte väčší bude v Nemecku, vo Francúzsku, vo Veľkej Británii alebo v USA," objasnil.
Pavol Banáš so spoločnosťou Vyskilluj sa zase zaoberá vývojom aplikácie a výrobou detských audiovizuálnych rozprávok, ktoré spájajú zábavu s učením.
Prebieha to tak, že ak si dieťa v aplikácii vyberie niektorú z ponúkaných rozprávok, hlavný hrdina v nej plní rôzne úlohy a prekonáva prekážky. Dieťa mu v tom pomáha tak, že cvičí. Ak sa má napríklad hrdina vyšplhať po rebríku, dieťa musí spraviť zopár drepov, aby príbeh pokračoval.
Interaktívna aplikácia pomáha aj pri vzdelávaní. Deti sa zábavnou formou dozvedia veľa o histórii, prírode, o rôznych miestach na svete či o rozličných zamestnaniach.
Banáš chcel, aby deti prekonali lenivosť a viac sa hýbali. Produkt spustili v novembri a už sa dá kúpiť. „Zatiaľ máme pozitívne ohlasy od učiteľov na školách,“ pochválil sa.
Mária Demjanovičová zo spoločnosti Pure Junk Design zabodovala projektom, ktorý sa venuje recyklácii dreveného a kovového odpadu a výrobe solitérneho nábytku. Snažia sa spracovať napríklad staré krovy, stoličky či iný nábytok.
Podobnou činnosťou sa zaoberá i ďalší z finalistov Hugo Repáň a jeho firma Reneso, o ktorých projekte sa už na verejnosti viackrát písalo.
Uspeli s ním dokonca i na inej súťaži organizovanej JCI – Slovakia v roku 2021. Repáň sa stal vtedy absolútnym víťazom Študentskej podnikateľskej ceny. Jeho spoločnosť zbiera cigaretové ohorky a tabakové náplne, ktoré recyklujú a využívajú na výrobu asfaltových zmesí.
„Máme kapacitu desať ton odpadu mesačne, čo je vlastne jeden kamión plný cigaretových ohorkov a tabakových náplní,“ povedal. Z tohto odpadu sa už vraj urobili tri cestné úseky.
Ivana Iľka a jeho firmu Vedou proti komárom ocenili za to, že sa snaží presadiť do praxe najnovšie vedecké poznatky na boj proti nepríjemnému hmyzu.
Okrem vývoja a výroby inovatívnych technológií na jeho monitoring a reguláciu poskytujú poradenské služby samosprávam, školám či súkromnému sektoru, ale budujú aj databázy, ktoré pomáhajú predpovedať riziká výskytu a šírenia ochorení prenášaných komármi.