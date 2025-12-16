Bratislava a ďalšie mestá opäť protestujú. Opozícia žiada prezidenta o vetovanie trestnej novely

Zhromaždenia organizuje opozičné hnutie PS spolu s ďalšími opozičnými stranami KDH, SaS a mimoparlamentnými Demokratmi. Vystúpenia na protestoch avizovali aj zástupcovia strany Za ľudí, v Bratislave by mal mať prejav i predseda mimoparlamentnej Maďarskej aliancie László Gubík.
„Robert Fico a jeho vláda posúvajú Slovensko k mafiánskemu spôsobu vládnutia. Práve teraz je chvíľa, keď musíme ako spoločnosť vyvinúť maximálny tlak a jasne povedať, že si únos štátu nenecháme páčiť,“ vyhlásil šéf PS Michal Šimečka. „A práve dnes spoločne a nahlas vyzveme prezidenta Petra Pellegriniho, aby využil svoje právomoci, vetoval hanebné zmeny Trestného zákona a vrátil ich späť do parlamentu,“ doplnil.Čítajte viac Občiansky protest v Bratislave proti novele Trestného zákona. Pellegrinimu adresovali výzvu
Opozícia kritizuje, že do novely Trestného zákona, ktorá rieši problém s drobnými krádežami, pribudli na poslednú chvíľu zásadné zmeny. Rozšíri sa napríklad skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež sa zavádza trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. V Trestnom poriadku sa upravuje aj inštitút spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov.
Koalícia zmeny odôvodňovala napríklad tým, že slobodná politická súťaž bola ovplyvňovaná zo zahraničia v prípade parlamentných volieb z roku 2023. Úprava inštitútu kajúcnika sa zase podľa koaličných poslancov zneužívala pri odsúdení osôb na základe výpovedí kajúcnika, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné. Súdy sa podľa koalície nedostatočne vyrovnávajú s hodnotením ich dôveryhodnosti. Pri transformácii ÚOO na nový úrad koalícia deklaruje, že vracia spravodlivosť do systému ochrany oznamovateľov. Úrad podľa nej už nebude možné účelovo zneužívať na krytie vybraných ľudí a na útek pred zodpovednosťou.Čítajte viac „Je to naliehavé“. Zmeny Trestného zákona sú škodlivé, varuje Žilinka a obracia sa na prezidenta