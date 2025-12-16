Pravda Správy Domáce Chystáte sa cestovať na vianočné sviatky vlakom? ZSSK hlási, že miest je zatiaľ dostatok

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) s blížiacim sa sviatočným obdobím očakáva zvýšený záujem o cestovanie vlakmi. Ide o jedno z najsilnejších období roka, keď sa cestujúci presúvajú za svojimi blízkymi po celom Slovensku. Ako dopravca v utorok informoval, obsadenosť vlakov priebežne sleduje.

Najväčší záujem o cestovanie predpokladá na linke Bratislava – Žilina – Košice. Aktuálne vie cestujúcim ponúknuť ešte dostatok voľných miest. „Priemerná obsadenosť najvyťaženejších diaľkových vlakov ZSSK je aktuálne 76 %, pričom sa odhaduje, že obsadenosť bude počas nasledovných dní rásť,“ priblížil hovorca spoločnosti Ján Baček.

Diaľkové expresné vlaky Bratislava – Košice jazdia každú hodinu od rána do večera, čo umožňuje rovnomernejšie rozloženie cestujúcich počas celého dňa. Na celej severnej trase jazdí denne 30 expresov s celkovou kapacitou približne 17.500 miest na sedenie.

V novom grafikone vlakovej dopravy 2025/2026 platnom od 14. decembra jazdia expresy Tatran a Kriváň ešte rýchlejšie, pričom najrýchlejší spoj zvládne trasu za 4 hodiny a 53 minút.

„Pre pohodlnejšie cestovanie ZSSK odporúča cestujúcim dokúpiť si k cestovnému lístku aj miestenku a zabezpečiť si miesto včas,“ dodal Baček.

