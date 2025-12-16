Pravda Správy Domáce Tatrovky za miliardu eur. V Moldave nad Bodvou ich plánujú vyrobiť 4000

Tatrovky za miliardu eur. V Moldave nad Bodvou ich plánujú vyrobiť 4000

V Moldave nad Bodvou vyrobia v nasledujúcich štyroch rokoch 4000 vojenských nákladných vozidiel Tatra za viac ako miliardu eur. V Dubnici nad Váhom o tom v utorok informoval minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) spolu s predstaviteľmi spoločnosti Czechoslovak Group.

16.12.2025 20:06
debata (11)

Rekordný kontrakt získala spoločnosť Tatra Defence Slovakia pre zákazníka z juhovýchodnej Ázie. Výrobu bude zabezpečovať spoločnosť MSM Land Systems. Obe spoločnosti sú súčasťou skupiny Czechoslovak Group českého podnikateľa Michala Strnada.

V Moldave n/B plánuju vyrobiť tatrovky za miliardu
Video

„Slovensko bolo historicky významným výrobcom vozidiel Tatra. Samotná značka má slovenské korene, keďže prvé vozidlá s ‚tatrováckym' podvozkom testovali práve v našich horách. Výroba tatroviek sa na Slovensko vracia vo veľkom rozsahu, v Moldave nad Bodvou vznikne 300 pracovných miest. Verím, že na tento kontrakt na 4000 vozidiel nadviažu v budúcnosti ďalšie,“ zdôraznil šéf rezortu obrany.

Unikátna linka na výrobu munície v Novákoch
Video

Podľa generálneho riaditeľa MSM Land Systems Michala Baláža sa závod v Moldave nad Bodvou musí rýchlo pripraviť na prudký rast výroby. Podnik sa venuje aj opravám ťahaných a samohybných húfnic a bojových vozidiel pechoty.

„Na zvládnutie rekordného kontraktu na 4000 vozidiel Tatra potrebujeme viac ako 300 nových zamestnancov. Ich nábor a príprava bude veľkou výzvou,“ doplnil Baláž.

SR Dubnica nad Váhom munícia ZVS Holding, 155 mm, delostrelecká munícia Čítajte viac Zbrojársky prelom: Dubnica sa má stať európskym lídrom vo výrobe munície
Facebook X.com 11 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #zbrane #Moldava nad Bodvou #Tatra #Czechoslovak Group #CSG
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"