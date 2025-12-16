Macinka sa stretol s Blanárom: Česko bude rado spolupracovať so Slovenskom

Blanár povedal, že novej českej vláde záleží na budovaní vzťahov so Slovenskom. Ocenil, že Macinka na prvú zahraničnú cestu po pondelkovom nástupe do čela českej diplomacie zavítal práve do Bratislavy.
Predchádzajúca česká vláda Petra Fialu vlani v marci prerušila medzivládne konzultácie so Slovenskom, čo zdôvodnila rozdiely v pohľade Prahy a Bratislavy na kľúčové témy zahraničnej politiky. To sa prejavilo hlavne v pohľade na vojnu na Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii. Súčasný kabinet premiéra Roberta Fica po predvlaňajšom nástupe do úradu zastavil vojenskú pomoc Ukrajine zo štátnych zásob.
„Budeme radi spolupracovať. Nadviažeme na to, kde sa prestalo spolupracovať,“ povedal Macinka, ktorý dočasne riadi tiež ministerstvo životného prostredia. Dodal, že ho „celý čas trápilo“, že česko-slovenské vzťahy skôr ochladli.
Podľa Macinku chce Česko sa spolupracovať so Slovenskom bez ohľadu na to, kto v tejto krajine vládne. „Pre Českú republiku je dôležité udržiavať nadštandardné vzťahy so Slovenskom,“ povedal nový český minister zahraničia.
Blanár za nepochopiteľný označil krok už bývalého ministra Víta Rakúšana, že sa tento rok v septembri, krátko pred českými parlamentnými voľbami, v Bratislave zúčastnil opozičnej demonštrácie zvolanej proti návrhu nového konsolidačného balíka slovenskej vlády.
Podľa Macinku chce nový kabinet Andreja Babiša klásť väčší dôraz na vzťahy Česka so susedmi. Za dôležitú označil tiež spoluprácu v rámci visegrádskej štvorky (Česko, Slovensko, Maďarsko a Poľsko) a najmä potom so Slovenskom. Macinka povedal, že Česko chce vystupovať sebavedomejšie v Európskej únii.
Český minister zahraničných vecí pred novinármi vyjadril svoje prekvapenie, že sa na Slovensku vedie debata o dekrétoch prezidenta Edvarda Beneša, ktoré po druhej svetovej vojne v Československu okrem iného obmedzili majetkové práva nemeckej a maďarskej menšiny.
Blanár podporil nedávne rozhodnutie slovenskej snemovne, že spochybňovanie dekrétov má byť po novom trestným činom. Predtým najsilnejšie slovenské opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzvalo slovenské úrady, aby už nevyužívali prezidentské dekréty na nové prípady konfiškácie.