Eurobarameter: Dôvera v EÚ na Slovensku mierne narástla, ruská agresia na Ukrajine zostáva najväčšou výzvou

Podľa prieskumu je až 87 % obyvateľov Slovenska spokojných so svojím životom, čo zodpovedá európskemu priemeru (86 %). „Výsledky Eurobarometra potvrdzujú, že občania Slovenska vnímajú výhody, ktoré im Európska únia prináša – slobodu cestovať, žiť či študovať v zahraničí, ako aj jednotnú menu,“ uviedol Peter Stano, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dodal, že vyše polovice obyvateľov Slovenska (51 %) dôveruje Európskej komisii.
„Podľa najnovších výsledkov Eurobarometra z jesene 2025 dôveruje Európskej únii 54 % Slovákov, čo je najviac za posledných takmer 15 rokov (od jari 2011). Obyvatelia Slovenska vnímajú projekt EÚ ako životaschopný, stabilný a dôležitý pre svoju budúcnosť, pričom podporu spájajú s očakávaním bezpečnejšieho a prosperujúceho vývoja krajiny,“ doplnil Martin Slosiarik z agentúry Focus, ktorý dáta vyhodnocoval.
Dôvera v EÚ na Slovensku vzrástla o 2 percentuálne body oproti jarnej edícii 2025 a je nad európskym priemerom (48 %). Najväčšiu dôveru si u Slovákov získala Európska centrálna banka (58 %), nasledovaná Európskou komisiou a Európskou radou (obe 51 %). Európskemu parlamentu dôveruje polovica Slovákov (50 %).
Z domácich inštitúcií majú najvyššiu dôveru zdravotnícky a lekársky personál (72 %), armáda (66 %), krajské alebo miestne verejné orgány (65 %) a polícia (57 %). Naopak, najnižšiu dôveru vyjadrujú súdom a právnemu systému (39 %), vláde (26 %), parlamentu (24 %) a politickým stranám (21 %).
Nespokojnosť s fungovaním demokracie na Slovensku vyjadrilo 59 % opýtaných, čo je o 2 percentuálne body viac ako na jar 2025. Spokojnosť s demokraciou je na úrovni 41 %, čo je o 2 percentuálne body menej ako v jarnej edícii. Európsky priemer EÚ27 pritom predstavuje 54 % spokojných a 45 % nespokojných.
Medzi najvýznamnejšie spoločné politiky, ktoré Slováci podporujú, patrí voľný pohyb občanov EÚ (90 %), spoločná európska hospodárska a menová únia s eurom (84 %) a stratégia na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ (83 %).
Medzi najzásadnejšie problémy, ktorým čelí EÚ podľa Slovákov, patrí ruská invázia na Ukrajine (30 %), medzinárodná situácia (21 %) a dodávky energií (19 %). Prioritami EÚ v nasledujúcich piatich rokoch by mali byť podľa obyvateľov Slovenska zdravie (32 %), bezpečnosť a obrana (30 %) a hospodárstvo (27 %). Najväčšie problémy Slovenska vidia Slováci v rastúcich cenách, inflácii a nákladoch na život (41 %), ekonomickej situácii (25 %) a štátnom dlhu (20 %).
Čo sa týka médií, najväčšiu dôveru majú rozhlas (66 %), televízia (58 %), písaná tlač (51 %) a webové stránky (48 %). Najmenej dôvery si získali sociálne siete a online médiá (33 %).
Eurobarometer je dlhodobý prieskum, ktorý skúma názory občanov EÚ na Európsku úniu a politické a spoločenské otázky. Prieskum sa uskutočnil od 9. októbra do 3. novembra 2025 a predstavuje 104. vydanie štandardného Eurobarometra.