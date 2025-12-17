Šimkovičová sa pochválila oceneniami pre Bibianu i za opravu strechy

„Ocenenie udeľuje nezávislá porota portálu TRANSPAREX na základe detailnej dátovej analýzy verejného obstarávania. Tento úspech považujem za mimoriadne významný, keďže transparentné a zodpovedné narábanie s verejnými financiami je jednou zo základných hodnôt, ktoré môj rezort systematicky presadzuje,“ uviedla šéfka rezortu kultúry.
Šimkovičová sa osobitne poďakovala riaditeľke Bibiany Petre Flach. Podľa slov ministerky inštitúcia pod vedením Flach dlhodobo napreduje, stabilizuje svoje procesy a dosahuje čoraz výraznejšie úspechy. „Jej výsledky hovoria jasnou rečou. BIBIANA funguje, posilňuje svoju dôveryhodnosť doma aj v zahraničí a funguje profesionálne a transparentne,“ dodala Šimkovičová.Čítajte viac Drlička vs. Šimkovičová. Súd dal za pravdu ministerke. Podobnosť s Voldemortom čisto náhodná, odkázal exšéf SND
Rovnako spomenula aj ocenenie, ktoré získala Reduta. V súťaži Strecha roka 2024 obsadila 1. miesto. Súťaž každoročne organizuje Cech strechárov Slovenska, najvýznamnejšia stavovská organizácia v oblasti strešného priemyslu. Daný úspech by podľa Šimkovičovej nebol možný bez ich priameho pričinenia. „Pamätáte sa na kauzu presunu finančných prostriedkov z projektu na boj proti dezinformáciám na opravu strechy krásnej národnej pamiatky v centre Bratislavy? Ministerstvo kultúry vtedy poskytlo filharmónii finančné prostriedky vo výške takmer 260-tisíc eur práve na dofinancovanie rekonštrukcie strechy Reduty,“ uviedla. Ako víťaz na Slovensku postúpila do celostvetovej súťaže, kde obsadila 3. miesto.
„Naše inštitúcie pod naším vedením dosahujú výsledky a verejné peniaze končia v konkrétnych a funkčných projektoch. Som rada, že výsledky dnes hovoria samy za seba. Nehovoríme to my, hovoria to nezávislé inštitúcie a ich odborné kritériá,“ zdôraznila ministerka.Čítajte viac Letela za štátne. Šimkovičová bola v USA týždeň, oficiálny program však mala jediný deň. Špeciálom chcela údajne zviesť aj dcéru