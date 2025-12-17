Zabojuje Smer prvýkrát o post šéfa Bratislavy? V hre je vraj meno ministra. Ešte som sa nerozhodol, odkázal

„Minister zatiaľ v tejto téme neurobil žiadne rozhodnutie,“ skonštatovala hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková s tým, že tieto otázky preto nateraz nebudú komentovať.
Možná kandidatúra šéfa rezortu dopravy v budúcoročných komunálnych voľbách bola aj témou ostatnej diskusnej relácie STVR Sobotné dialógy, ktorej hosťom bol premiér Robert Fico (Smer). Fico uviedol, že sa o kandidatúre s Rážom nerozprávali, no v prípade, že by sa ho na to Ráž pýtal, odporučil by mu to.
Jediným oficiálnym kandidátom na post primátora Bratislavy v budúcoročných komunálnych voľbách je bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler. Súčasný primátor Matúš Vallo zatiaľ oficiálne nepovedal, či bude opätovne tento post obhajovať.
Ak by Ráž šiel do volieb ako kandidát s podporou Smeru, išlo by pre stranu Roberta Fica o historický krok. Partaj totiž nikdy nepostavila vlastného kandidáta na daný post, pripomína Nový Čas. V minulosti len dvakrát podporil nezávislého Milana Ftáčnika, ktorý bol s Robertom Ficom spolu v SDĽ.Čítajte viac Vallo opisuje, čo čaká Bratislavu: Sme druhým najchudobnejším mestom Európy, no budem kandidovať znova
Podľa politológa Tomáša Koziaka by Ráž v prípade kandidatúry veľkú šancu na úspech nemal. „Bratislava už roky vykazuje formát voličského správania, ktorý poukazuje na to, že Smer tam dlhodobo prehráva,“ povedal pre Nový Čas. Na druhej strane skonštatoval, že Ráž by určite bol výrazným kandidátom: „Nie je človekom, s ktorým by sa spájali príliš veľké kontroverzie.“
Koziak pripomenul tohtoročné nehody na železniciach. Podľa neho by mu práve tieto udalosti mohli výrazne poškodiť. Podľa Koziaka je zarážajúce, že Smer nedokáže postaviť kandidáta, ktorý by bol priamo členom strany. „Napriek tomu, že je to možno najlepší z možných kandidátov, ktorých Smer dokáže postaviť, si myslím, že vzhľadom na charakter Bratislavy, ktorá je dlhodobo protismeráckou baštou, tam veľké šance nebudú,“ uzavrel.Čítajte viac Hlavné mesto má podľa Winklera najdrahších smetiarov na svete. Vallo: Blud, zamenil si 15,5 % za 15,5-násobok