Rozhodnutie oznámila na vianočnom večierku. Šimkovičová odvolala Predajňovú z funkcie šéfky národného múzea

„Pani Predajňová má byť údajne odvolaná na vlastnú žiadosť, avšak v kuloároch sa hovorí, že už nie je potrebná a svoju úlohu dokončila. Nahradiť ju má nová generálna riaditeľka – skúsená manažérka,“ píše SNM-Slobodné na sociálnej sieti. Bývalí zamestnanci tiež tvrdia, že jestvuje možnosť, že ak by sa Predajňová dohodla s novou generálnou riaditeľkou, mohla by sa vrátiť do Múzea Betliara, ktorému šéfovala pred tým, než sa stala riaditeľkou SNM.
Riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková potvrdila, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala Predajňovú z funkcie štatutárky SNM. „Tento krok urobila na základe jej osobnej žiadosti. Ministerka sa Andrei Predajňovej poďakovala za jej doterajšiu prácu,“ uviedla Demková. Doplnila, že šéfka rezortu kultúry poverila riadením SNM Vieroslavu Bernátovú.
Predajňová viedla SNM od mája tohto roka, ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) ju vymenovala do funkcie na základe výsledkov výberového konania. Najhradila povereného štatutára Tomáša Bodóa, ktorý viedol inštitúciu počas prechodného obdobia. „Ministerstvo kultúry verí, že nová generálna riaditeľka so svojou odbornosťou, víziou a odhodlaným prístupom zabezpečí Slovenskému národnému múzeu moderný a hodnotovo ukotvený rozvoj,“ uviedlo vtedy ministerstvo.Čítajte viac Škandály v Múzeu Betliar pokračujú. Zastupujúca riaditeľka obvinila zamestnancov zo šikanovania, padajú trestné oznámenia