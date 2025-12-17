Pravda Správy Domáce Diaľnica do Košíc v nedohľadne. Súťaž na obstaranie posledného nerozostaveného úseku nariadili zrušiť

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zrušiť užšiu súťaž na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany - Hubová. Rozhodol tak 16. decembra v konaní o preskúmaní právoplatného rozhodnutia, informoval ÚVO na svojom webe.

17.12.2025 13:50
D1 Turany - Hubová, mapka Foto:
Úsekom D1 Turany – Hubová má viesť tunel Korbeľka, proti ktorému niektorí starostovia protestujú.
NDS nebola podľa ÚVO oprávnená obmedziť možnosť uchádzačov preukázať splnenie požiadavky podmienok účasti prostredníctvom kapacít inej osoby. Pokiaľ nevyužila výhradu, ktorou by vyžadovala, aby určité podstatné úlohy v rámci obstarávaných stavebných prác vykonal priamo sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov a túto výhradu premietla do zmluvy, ktorú uzavrie s úspešným uchádzačom ako výsledok užšej súťaže.

Diaľničiari vyhlásili užšiu súťaž na zhotoviteľa úseku D1 Turany – Hubová v dĺžke 13,5 kilometra v auguste 2024. Súčasťou stavby budú tunely Korbeľka (5868 metrov) a Havran (2820 metrov). Predpokladaná cena prác plánovaných na sedem rokov predstavuje 1,473 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty.

Ešte vlani v auguste po zverejnení tendra boli ÚVO doručené námietky od štyroch spoločností proti podmienkam súťaže. „V jednom prípade úrad námietky zamietol, v ostatných ich sčasti zamietol, v časti im vyhovel a sčasti konanie zastavil. Jedna zo spoločností podala v decembri 2024 proti rozhodnutiu o námietkach správnu žalobu na Správny súd v Bratislave, ktorý o veci doteraz nerozhodol,“ uviedol ÚVO.

Rovnaká spoločnosť doručila v júni 2025 úradu podnet na preskúmanie rozhodnutia o námietkach. Predseda úradu v tejto súvislosti požiadal NDS o doručenie informácií a následne v novembri začal konanie, ktorého výsledkom je predmetné rozhodnutie o zrušení súťaže. Nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.

