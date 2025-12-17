SHO útočí na Pellegriniho po verdikte Ústavného súdu. Nazvalo ho podvodníkom a prezidentom vojny

Sťažnosť sa týkala rozhodnutia prezidenta zo 4. júna nevyhlásiť referendum s otázkou: Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?
SHO bolo presvedčené, že prezident svojím rozhodnutím nevyhlásiť referendum porušil zákony aj Ústavu SR a zmietol zo stola vôľu takmer 400-tisíc občanov, ktorí podpísali petíciu za vyhlásenie referenda. Ústavný súd však túto sťažnosť v decembri odmietol. Rozhodnutie ústavného súdu SHO berie na vedomie, no nesúhlasí s ním. „Peter Pellegrini tým, že zmaril konanie referenda zlyhal ľudsky a aj politicky, a ukázal svoju pravú tvár – tvár pokrytca, keďže sám pred voľbami konštatoval, že sankcie voči Rusku škodia Slovensku. A keď mal možnosť, aby Slováci v referende slobodne vyjadrili svoj názor, iniciatívu, ktorú podpísalo takmer 400-tisíc občanov, spláchol dole záchodom," uviedlo SHO s tým, že boj proti sankciám nevzdávajú, a využijú všetky možnosti, aby zbavili Slovensko nátlaku, ktorý mu spôsobujú sankcie voči Rusku.
Ústavný súd (ÚS) SR vo švrtok 11. decembra odmietol ústavnú sťažnosť petičného výboru za referendum o zrušení protiruských sankcií, prezident Peter Pellegrini rozhodnutím nevyhlásiť referendum konal v rámci ústavou zverenej právomoci. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta (KP) SR.
O vyhlásenie referenda o zrušení sankcií proti Rusku hlavu štátu v petícii žiadali zástupcovia Slovenského hnutia obrody (SHO), prezident však začiatkom júna rozhodol o nevyhlásení referenda. SHO následne na Pellegriniho podalo ústavnú sťažnosť, vo veci zmareného referenda. Prezident vtedy rozhodnutie zdôvodnil tým, že návrh na vypísanie referenda je nevykonateľný a na vyhlásenie referenda neboli splnené zákonné podmienky. Po preštudovaní návrhu od SHO konštatoval, že nie je ani jednoznačný, ani určitý, ani predvídateľný. V referendovej otázke boli podľa neho viaceré nejasnosti.