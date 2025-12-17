Pravda Správy Domáce Prezident prevzal tradičné vianočné ryby, vyzdvihol význam tradícií

Prezident prevzal tradičné vianočné ryby, vyzdvihol význam tradícií

Prezident SR Peter Pellegrini prevzal od zástupcov Združenia chovateľov rýb na Slovensku a Slovenského rybárskeho zväzu ryby určené na vianočný stôl.

17.12.2025 15:39
peter pellegrini, kapor Foto:
Vyzdvihol význam tradícií i dôležitosť zachovania zvykov. Významné podľa neho je aj slovenské rybárstvo. Rybárske zväzy venujú prezidentovi a zamestnancom Kancelárie prezidenta (KP) SR ryby pred sviatkami každoročne. TASR o tom informoval odbor komunikácie KP SR.

„Slovenskí rybári sú tí, ktorí po celý rok neúnavne pracujú, aby mali ľudia na Slovensku počas Vianoc na sviatočnom stole kapra,“ uviedol. Doplnil, že slovenské sladkovodné ryby by mali mať podľa neho väčšie zastúpenie v jedálničku aj mimo sviatočného obdobia.

„Ja by som si želal, aby sme sa naučili zaradiť sladkovodnú rybu do nášho jedálnička hocikedy, pretože je to zdravé, je to dobré a hlavne vieme, odkiaľ tá ryba je, akú má kvalitu,“ uzavrel prezident SR.

