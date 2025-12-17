Pravda Správy Domáce Premiér Fico odcestoval do Bruselu na summit EÚ

Premiér Fico odcestoval do Bruselu na summit EÚ

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer) v stredu odcestoval do Bruselu na summit Európskej únie (EÚ) s krajinami západného Balkánu a na následné zasadnutie Európskej rady.

17.12.2025 16:45
debata (1)
Fico odlieta do Bruselu
Video
Zdroj: TV Pravda

Premiér sa v stredu večer zúčastní na summite lídrov Európskej rady a štátov západného Balkánu. Cieľom stretnutia je potvrdiť strategický význam vzťahov medzi EÚ a týmto regiónom. Po pracovnom rokovaní je na programe tiež spoločná večera lídrov.

Vo štvrtok (18. 12.) ráno sa Fico plánuje zúčastniť na schôdzke neformálnej skupiny venovanej priemyslu a konkurencieschopnosti, po ktorom sa začne samotný summit Európskej rady. Prezidenti a premiéri členských štátov EÚ budú rokovať o financovaní Ukrajiny, bezpečnosti Európy, rozširovaní bloku a dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 až 2034. Diskusie sa budú týkať aj situácie na Blízkom východe, migrácie a konkurencieschopnosti.

Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť najneskôr v piatok 19. decembra.

fico Čítajte viac Fico nepodporí využitie zmrazených aktív na podporu Ukrajiny. Avizuje, že v Bruseli vystúpi v prospech Srbska
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #Brusel #summit EÚ
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"