Premiér Fico odcestoval do Bruselu na summit EÚ

Premiér sa v stredu večer zúčastní na summite lídrov Európskej rady a štátov západného Balkánu. Cieľom stretnutia je potvrdiť strategický význam vzťahov medzi EÚ a týmto regiónom. Po pracovnom rokovaní je na programe tiež spoločná večera lídrov.
Vo štvrtok (18. 12.) ráno sa Fico plánuje zúčastniť na schôdzke neformálnej skupiny venovanej priemyslu a konkurencieschopnosti, po ktorom sa začne samotný summit Európskej rady. Prezidenti a premiéri členských štátov EÚ budú rokovať o financovaní Ukrajiny, bezpečnosti Európy, rozširovaní bloku a dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 až 2034. Diskusie sa budú týkať aj situácie na Blízkom východe, migrácie a konkurencieschopnosti.
Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť najneskôr v piatok 19. decembra.