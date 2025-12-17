Ústavný súd zasiahol. ÚOO zatiaľ ostáva, privítala to opozícia, Žilinka i úrad. Vnútro: zákon si obhájime

Podpredsedníčka poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová uviedla, že Ústavný súd dal opozícii za pravdu a dočasne zastavil účinnosť zákona, ktorým mala vláda zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO).
„Podarila sa nám veľká vec – Ústavný súd nám dal za pravdu a pozastavil tak zákon pomsty z dielne neschopného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka,“ vyhlásila Števulová.
Podľa nej ide o dôležitý signál v prospech právneho štátu. „Je to dobrá správa pre spravodlivosť na Slovensku. Zákon o zrušení úradu a jeho nahradení novým nebude platiť dovtedy, kým Ústavný súd nepreskúma jeho súlad s ústavou. Zabránili sme tak okamžitému zničeniu fungujúcej a nezávislej inštitúcie, ktorá chráni oznamovateľov korupcie a iného protispoločenského konania,“ doplnila Števulová.Čítajte viac Úrad na ochranu oznamovateľov končí. Poslanci prelomili veto prezidenta a ukončili si schôdzu. Opozícia spievala hymnu a zvoláva protest
Pripomenula tiež, že koalícia zákon presadila v skrátenom legislatívnom konaní bez odbornej diskusie a bez zapojenia relevantných inštitúcií.
Podľa nej k prijatiu zákona došlo „bez akejkoľvek odbornej diskusie, bez konzultácií s Európskou komisiou a bez zapojenia odbornej verejnosti“ a nasledovalo po tom, čo šéf rezortu vnútra opakovane neuspel v súdnych sporoch.
„Ide o čistú pomstu Šutaja Eštoka voči nezávislej inštitúcii,“ dodala. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že Ústavný súd v ďalšom konaní zákon zruší. „Preto pevne verím, že Ústavný súd v ďalšom konaní naše argumenty potvrdí a zákon definitívne zruší,“ uviedla.
Rozhodnutie Ústavného súdu privítal aj samotný Úrad na ochranu oznamovateľov. Alexandra Znášiková z odboru prevencie a komunikácie ÚOO uviedla, že úrad od začiatku upozorňoval na problematickosť zákona z hľadiska súladu s Ústavou aj práva Európskej únie.
„Rozhodnutie Ústavného súdu predznamenáva, že ochranu oznamovateľov nemožno oslabovať skráteným legislatívnym konaním, retroaktívnymi zásahmi ani politickým ovplyvňovaním nezávislých inštitúcií. Dnešné rozhodnutie považujeme za významný míľnik pri ochrane právneho štátu na Slovensku,“ uviedla Znášiková.
Ministerstvo vnútra sa v rámci konania pred Ústavným súdom o zákone kvalifikovane vyjadrí. Je presvedčené, že zákon je v poriadku a nadobudne účinnosť. Hovorca ministerstva Matej Neumann tak reagoval na stredajšie rozhodnutie súdu pozastaviť zákonu účinnosť.
„Ide zatiaľ len o rozhodnutie o pozastavení účinnosti. V rámci konania pred Ústavným súdom sa kvalifikovane vyjadríme a sme presvedčení, že Ústavný súd potvrdí, že zákon je v poriadku a nadobudne účinnosť,“ uviedol Neumann.