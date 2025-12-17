Ústavný súd stopol novelu o „neziskovkách“. Dvaja sudcovia pripojili odlišné stanoviská

Novela podľa Ústavného súdu (ÚS) odporuje článkom ústavy týkajúcich sa základných ľudských práv a slobôd, ako aj politických práv. ÚS zároveň rozhodol, že v rozpore s ústavou je aj ustanovenie zákona o nadáciách týkajúce sa sprístupňovania informácií.
Novela zákona o neziskových organizáciách mala účinnosť od júna tohto roka. Pre organizácie napríklad zavádzala povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.
Podanie skupiny poslancov prijal ÚS na ďalšie konanie v máji, ich návrhu na pozastavenie účinnosti novely však nevyhovel. Novela podľa hnutia PS ohrozuje základné demokratické princípy a ľudské práva.
Podľa ombudsmana niektoré časti zákona porušujú princíp slobody, sťažujú participáciu občianskej spoločnosti na verejnom živote a zavádzajú neprimerané štátne zásahy umožňujúce „špicľovanie“ mimovládnych organizácií.
K rozhodnutiu ÚS pripája sudca Miloš Maďar odlišné stanovisko, ktoré sa týka výroku a odôvodnenia rozhodnutia, a sudca Ivan Fiačan pripája odlišné stanovisko, ktoré sa týka odôvodnenia.